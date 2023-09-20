İşte somut örnekler! CHP’de ‘çoklu kişilik bozukluğu’

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "CHP’de ‘Çoklu kişilik bozukluğu’" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun dikkat çeken ifadeler kullandığı bugünkü yazısı şu şekilde:

Hafta başı birçok medya organında yayınlanan haberler sayesinde, çocuklara verdiği aşırı dozdaki ilaçlarla, onlara hayaller kurduran bir profesörle tanıştık..

Profesör, çocuklara telkinlerde bulunarak, anne-babalarına karşı “Cinsel istismarda” bulunma suçu isnat ettirmeye çalışıyordu..

Ardından da, mallarına el koymak için, planlar yapıyordu..

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Tıp ilmini, şahsi menfaatleri için kullanan bu profesörün uzmanlık alanı olarak belirttiği “çoklu kişilik bozukluğu” aslında siyasi konularda karşımıza çok daha fazla çıkan bir hastalık..

Profesörün çocuklara yönelik olarak koyduğu teşhislerdeki “çoklu kişilik bozukluğu”nun doğru olup olmadığı, önümüzdeki süreçte, yargının da çalışması ile ortaya çıkarılacak..

Biz bu vesile ile Profesör Salih Zoroğlu’nun, “Çoklu kişilik bozukluğu” teşhisinin, aslında tam da CHP’de kendisini bulduğunu hatırlatıp, somut örneklerine geçelim..

Psikaytr Salih Zoroğlu, derslerinde bir uyumsuzluk sebebi ile 15 yaşında, 16 yaşındaki kızlara, anestezide kullanılan ilaçları vererek, onlara “Annen sana istismarda bulundu. Baban sana cinsel istismarda bulundu” telkinleri yapacağına.

Sonrasında da, “Bakın bakın, itiraf etti.. İşte bu çocukta, cinsel istismar sebebi ile ‘Çoklu kişilik bozukluğu’ oluşmuş” teşhisi koyacağına..

Prof. Zoroğlu, gerçekten tıbbi bir çalışma yapmak istiyorsa..

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