İşte şimdi yandık! Tam aşılı kişilerde Omicron çıktı

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Almanya'nın Baden-Wuerttemberg eyaletinde iki doz aşı olan dört kişide Omicron varyantı tespit edildiği duyuruldu. Hastalananlardan üçünün 26 Kasım’da Güney Afrika’ya gittikleri iş gezisinden döndükleri belirtilirken hastalanan dördüncü kişinin ise bu hastalardan birinin aile ferdi olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada dört kişinin de karantinada olduğu belirtilirken, “Dört hasta da tam aşılıydı. Yapılan incelemeler sonucunda hastalarda yeni varyant tespit edildi” denildi. Yetkililer dört hastanın da semptomlarının hafif geçtiğini duyurdu.