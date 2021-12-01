  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İşte şimdi yandık! Tam aşılı kişilerde Omicron çıktı
Korona Virüs

İşte şimdi yandık! Tam aşılı kişilerde Omicron çıktı

Alman yetkililer, ülkenin Baden Wuerttemberg eyaletinde tam aşılı dört kişide Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:19:00 -
İşte şimdi yandık! Tam aşılı kişilerde Omicron çıktı

 

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Almanya'nın Baden-Wuerttemberg eyaletinde iki doz aşı olan dört kişide Omicron varyantı tespit edildiği duyuruldu. Hastalananlardan üçünün 26 Kasım’da Güney Afrika’ya gittikleri iş gezisinden döndükleri belirtilirken hastalanan dördüncü kişinin ise bu hastalardan birinin aile ferdi olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamada dört kişinin de karantinada olduğu belirtilirken, “Dört hasta da tam aşılıydı. Yapılan incelemeler sonucunda hastalarda yeni varyant tespit edildi” denildi. Yetkililer dört hastanın da semptomlarının hafif geçtiğini duyurdu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor
Ekonomi

Benzin ve motorinde 2 TL indirim bekleniyor

Brent ham petrol fiyatı 24 ağustostan bu yana ilk kez 69 doların altına düştü. Gelişmeler sonrası Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında ..
Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak
Gündem

Ertan Özyiğit'ten olay çıkış: Türkiye ile Asya ülkesi arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit, dünyada büyük bir güç çekişmesinin yaşanacağını ve Türkiye'nin ileriki süreçte Çin ile savaşacağını öne sür..
O isim açıkladı:
Ekonomi

O isim açıkladı: "Zincir marketler poşete yüzde 100 zam istiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılında uygulanacak poşet fiyatları görüşmek üzere konunun taraflarıyla toplantı düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay