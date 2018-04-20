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İşte Şenol hocayı yaralan saldırganın ilk ifadesi!

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin’le yedek kulübesi arkasındaki bazı taraftarlar arasında yaşanan tartışmanın olayların fitilini ateşlediği belirlendi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:01
İşte Şenol hocayı yaralan saldırganın ilk ifadesi!

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak gözaltına alınan ve ticaretle uğraştığını söyleyen S.D, emniyetteki ilk ifadesinde, “Yedek kulübesindekilerle bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma başladı. Ortam bir anda karıştı. Ben de kalabalığa uydum, gaza geldim cebimdeki çakmağı çıkartıp attım.  Ona geleceğini tahmin etmedim” dedi.

Polisin görüntüleri incelemeyi sürdürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Atılan çakmak nedeniyle Şenol Güneş’in başına 5 dikiş atılmış ve geceyi hastanede geçirmişti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:01
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Şenol Güneş
  5. Tolga Zengin
  6. Aziz Yıldırım

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