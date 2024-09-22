Saçlarda sonbahar alarmı! Yapımına başlandı... İşte saçları daha güçlendirecek uzman tüyoları! Bunu yapın

Bu konuda yalnız değilsiniz. Çünkü bu durum, mevsim geçişlerinin saçlarımız üstündeki doğal bir etkisi. Sonbahar mevsimi, en çok saç dökülmelerinin yaşandığı mevsim olduğu için bugünlerde şiddetli bir dökülme ile karşılaşmış olabilirsiniz. Zayıflayan, yıpranan ve dökülen saçlarınız, sağlıksız görünümleriyle sizleri mutsuz ediyor olabilir. Ancak iyi haber şu ki, eğer saç dökülmesine neden olabilen başka bir hastalığınız yok ise bu sorun, genellikle birkaç hafta ya da en fazla iki ay sürer ve sonrasında kendiliğinden geçer. Her ne kadar mevsim geçişlerinde bu sürece engel olunamasa da beslenmenize dikkat ederek, saçlarınızın daha az dökülmesini sağlayabilirsiniz.

SAĞLIKLI BESLENMEYLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Saç sağlığımızı belirleyen birçok faktör olsa da beslenme tercihlerimiz bunların içinde en önemlisidir. Hatta saçınızın miktarı, kalitesi ve yapısı, beslenme alışkanlıklarınızla yakından ilişkilidir. Mesela karbonhidrat, protein ve yağın günlük alım düzeylerini dengede tutarak, güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmanız mümkündür. Özellikle protein alımına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü saç yapısı, keratinden oluşur ve keratin de bir protein çeşididir. Bu nedenle günlük protein ihtiyacınızı karşılayacak besinleri mutlaka tüketmeniz gerekir. Kırmızı et, tavuk, hindi eti, deniz ürünleri, süt, yumurta, bezelye, chia tohumu, keten tohumu, mercimek, fındık, badem, peynir, kabak çekirdeği gibi besinler, protein zenginidir. Saçlarınızı içten beslemek ve daha güçlü olmalarını sağlayabilmek adına beslenme listenize ayrıca avokado, mantar, havuç, muz, nar, ıspanak, yoğurt (özellikle ev yapımı) ve somon balığını da mutlaka ekleyin.

SAĞLIKLI SAÇLARIN VAZGEÇİLMEZ DÖRTLÜSÜ

Saç dökülmelerinin ana nedenleri arasında demir, çinko, biyotin ve D vitamini eksikliği sorunları da yer alır. Bu sebeple özellikle mevsim geçişlerinde vücudunuzda bu dörtlünün rezervlerinin dolu olduğundan emin olmalısınız. Bu muhteşem dörtlüyü ister takviye olarak isterseniz de dikkatli hazırlanmış bir beslenme listesi yardımıyla alabilirsiniz. Ancak takviye olarak almadan önce mutlaka değerlerinize baktırmanızı ve doktor kontrolünde ürünleri kullanmanızı öneririm. Özellikle biyotin denilen B7 vitamini, saç sağlığının temelini oluşturur. Biotin eksikliği nadir görülür ancak eksikliği saçların matlaşması, güçsüzleşmesi, saç dökülmesi ve tırnakların kırılgan hale gelmesi gibi temel belirtilerle kendini gösterir. Bu vitamin, vücutta depolanmadığı için besinler yoluyla alınmak durumundadır. Bu nedenle sofralarınızdan yumurta sarısını, baklagilleri, yer fıstığını, fındığı, ıspanağı, mantar ve dana ciğerini eksik etmemenizi öneririm.

GÜÇ İÇİN DEMİR, ONARIM İÇİN ÇİNKO

Toplumumuzda demir ve çinko eksikliği çok yaygın sağlık sorunları arasındadır. Vücutta üretilemeyen ve dışarıdan alınması gereken çinko, eksikliğinde saç dökülmesinden kronik yorgunluğa kadar farklı belirtilerle kendisini belli eder. Bu nedenle çinko bakımından zengin olan kırmızı et, süt, peynir, yoğurt, mercimek, nohut, kuşkonmaz, kinoa, mantar, istiridye, karides ve kabak çekirdeği gibi gıdalar, beslenme düzenine entegre edilmelidir. Ancak çinkonun vücutta fazla olması da yine saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu nedenle takviye olarak kullanmadan önce mutlaka çinko değerlerinizi ölçtürmeyi ihmal etmeyin. Gelelim demire… Saçların güçlenmesinde ve büyümesinde etkili olan demir de mutlaka dikkate alınmalıdır. Eksikliği durumunda saç dökülmesinden kaçış yoktur. Susam, tahin, fındık, Antep fıstığı, kaju, kuru kayısı, kuru üzüm, yumurta, yağsız kırmızı et, hindi, hamsi, somon balığı, deniz tarağı, istiridye, mercimek, fasulye, bezelye, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kekik, zencefil ve kimyon, demir oranı yüksek gıdalardır.

D VİTAMİNİ DEĞERİNİZE MUTLAKA BAKTIRIN

D vitamini, her sağlık sorununda olduğu gibi saç dökülmelerinde de ciddi bir etkiye sahip. Özellikle de güçlü ve dayanıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız, D vitamini rezervlerinizin iyi olduğundan emin olmalısınız. D vitamini eksikliği, maalesef ki toplumumuzda oldukça yaygın. En önemli D vitamini kaynağı ise güneş. Ancak önümüz kış olduğu için güneşten çok fazla faydalanamayacağız. Bu nedenle D vitamini değerlerinize baktırmanızı öneririm. İhtiyaç halinde gıda takviyelerinden de yararlanabilirsiniz. Ayrıca sardalya, ton balığı, uskumru, somon, hamsi gibi yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı, süt ürünleri ve maydanoz gibi besinler de D vitamini kaynaklarıdır. Bu süreçte su tüketiminizi de gözden geçirmelisiniz. Çünkü az su tüketmek, saçlarınızı olumsuz etkiler. Bu nedenle günlük en az iki buçuk litre su içmeye özen gösterin. Bazen saç dökülmesi sorununu önemsemeye biliyoruz. Ancak unutmayın, saç dökülmesi bazı ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabiliyor. Bu yüzden dökülme sorununuz iki ay geçmesine rağmen devam ediyorsa ve belirli bölgelerde açılmalar başladıysa, o zaman hiç vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız gerekiyor. Çünkü tüm bu belirtiler, artık mevsimsel dökülmenin ötesine geçildiğini ve saç sağlığınızda ciddi bir sorun olduğunu gösterir.



