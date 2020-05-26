İşte Ramazan Pişkin (Böçkün) gerçeği! - CANLI
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ramazan Pişkin’le ilgili tüm gerçekler canlı yayında konuşulacak.
Diyarbakır Ulu Camii’nin müdavimi Ramazan Pişkin’le ilgili tüm gerçekler, yeniakit.com.tr’de yayınlanan ‘Mehmet Özmen’le Ülke Gündemi’nde masaya yatırılıyor.
Gazeteci Mehmet Özmen soracak, Ramazan Pişkin'i tanıyan tüm çevresi canlı yayında anlatıyor.
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