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Gündem

İşte Ramazan Pişkin (Böçkün) gerçeği! - CANLI

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Ramazan Pişkin’le ilgili tüm gerçekler canlı yayında konuşulacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:08:00 - 2020-05-26 20:12:24
İşte Ramazan Pişkin (Böçkün) gerçeği! - CANLI

Diyarbakır Ulu Camii’nin müdavimi Ramazan Pişkin’le ilgili tüm gerçekler, yeniakit.com.tr’de yayınlanan ‘Mehmet Özmen’le Ülke Gündemi’nde masaya yatırılıyor.

Gazeteci Mehmet Özmen soracak, Ramazan Pişkin'i tanıyan tüm çevresi canlı yayında anlatıyor.

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