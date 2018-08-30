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İşte ABD'nin peşine düştüğü rahip Brunson'ın cebinden çıkanlar

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamade, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller “misyonerlik adı altında illegal faaliyet” olarak belirtildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:43
İşte ABD'nin peşine düştüğü rahip Brunson'ın cebinden çıkanlar

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan papaz Andrew Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonu ile sim kartın içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamade, Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonundaki bazı dijitaller “misyonerlik adı altında illegal faaliyet” olarak nitelendirildi. 

"HOŞ GELDİNİZ KÜRT HRİSTİYANLAR"

İddianamede Brunson’a ait bir adet Sandisk marka 128 GB kapasiteli USB belleğin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından imajının alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Graphics isimli klasörün içinde bulunan bir dosyanın 2 Mart 2016 tarihinde değiştirildiği, izlenen bu dosyada bir dini ayin sırasında duvara projektör ile verilen görüntüde “Hun Bıxer Hatın Kurden Mesihi” (Hoş geldiniz Kürt Hıristiyanlar) yazdığı, aynı USB bellek içinde multimedya klasörünün içinde Hz. İsa’nın hayatının anlatıldığı ve çarmıha gerildiği filmini fakir bir ailenin evinde projektör ve ses sistemini kurarak erkeklere izlettirdikleri öne sürülüyor. 

SESLİ MESAJLAR

Rahip Brunson’ın cep telefonu ve sim kartının incelemesinden elde edilen bulgulara da yer verilen iddianamede, Burunson’a “Mehmet” adlı kişi tarafından gönderilen sesli mesajda özellikle Kürtlerin Hıristiyanlaştırılmasından ve karşılaşılan sorunlardan bahsedildiği, misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin Suruç ilçesinde zayıf kaldığı, bu faaliyetlerin güçlendirilmesi görevinin “Agit” isimli bir şahsa ait olduğu iddialar arasında dikkat çekiyor. 

FOTOĞRAFLAR

Kuvvetli Hıristiyan inancına sahip Kürtlerin Kobani’ye gittikleri, Kobani’ye giden Kürt kökenli Hıristiyanların açıkça Hıristiyan olduklarını söyledikleri ve bundan memnuniyetle bahsedildiği öne sürülüyor. 

İddialar arasında, Suruç’ta misyonerlik görüntüsü altındaki illegal faaliyetlerin kuvvetlendirilmesi gerektiği, Hıristiyan dinine inanan ve bunu açıkça söyleyen Kürtlerin sayısının artması gerektiğinin ifade edildiği, bunun sağlanması durumunda Suruç içinden Kobani’ye yardımın artacağı öne sürülüyor. Suçlamalar arasında Brunson tarafından gönderilen bir fotoğrafa da yer verilirken, Brunson bulunduğu fotoğrafta “Agit” olarak bilinen şahsın olduğu, bu kişinin boynunda sarı, kırmızı, yeşil renkte fular olduğu ve çok sayıda çocuğun bulunduğu yerin çadırkent olabileceği iddia ediliyor. Görüntünün misyonerlik görüntüsü altında illegal faaliyet içerebileceği, “Jacqueline” olarak kayıtlı kişinin gönderdiği mesajda ise FETÖ hücre evlerinde yenilen maklube yemeği videosunun tespit edildiği öne sürülüyor.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 07:43
  1. Andrew Brunson
  2. PKK
  3. FETÖ

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