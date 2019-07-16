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PKK'nın katlettiği Ayaz ve Nupelda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüsü ortaya çıktı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:43

Edinilen bilgiye göre, Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. 

Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

 

Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.

HDP'liler gitmedi

Vali Sonel ve Milletvekili Erol, minik Nupelda'nın cansız bedenini yakınlarıyla birlikte hastane morgundan çıkarıp cenaze aracına koydu.  Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'da morgun önüne gelerek aileye başsağlığı diledi. 

Daha sonra küçük kızın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tunceli'ye götürüldü. 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:43
  1. Elazığ
  2. Tunceli
  3. pkk
  4. ovacık

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