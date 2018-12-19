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Van'da PKK'ya ağır darbe! İşte örgütün ininden çıkanlar

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
Van'da PKK'ya ağır darbe! İşte örgütün ininden çıkanlar

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kış operasyonlarının başarılı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün Başkale ilçesi Tuluklu Mahallesi kırsalındaki dağlık ve karla kaplı arazide gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Zeren Operasyonu"nda jandarma ekiplerince 4 sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sığınaklarda yapılan aramalarda RPG-7 roketatar, dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 11 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 600 PKS makineli tüfek mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, sis kutusu, 4 palaska, 13 AK-47 piyade tüfeği şarjör kılıfı, silah dürbünü adaptörü, 3 el dürbünü, 7,65 mm. tabanca susturucusu, 3 tabanca kılıfı, hücum yeleği, dörtlü deri kütüklük, dörtlü bez kütüklük, tüp, 26 pil, 3 koli bandı, 2 takım terörist kıyafeti, 3 uyku tulumu, panço, met, 2 battaniye, 3 akü, 3 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 2 jelikan bidon, hafıza kartı, video dönüştürücüsü, 2 bağlantı kablosu, şarj kablosu, 53 muhtelif konserve, çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi yardım malzemesi ele geçiren jandarma, söz konusu sığınakları da kullanılamaz hale getirdi." 

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:12
  1. Van
  2. PKK
  3. RPG-7 roketatar
  4. pkk sığınakları

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