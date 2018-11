"AK Parti Ankara ve İstanbul’u yine alır, İzmir'i zorlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 büyük şehirde aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan 40 şehirde belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Şimdi gözler Salı günü AK Parti grup toplantısında açıklanacak olan 3 büyük şehrin belediye başkan adaylarına çevrildi. Son üç seçimde başarılı kamuoyu araştırmaları ile dikkat çeken Konsensus Araştırma'nın Başkanı Murat Sarı, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti 2014 yerel seçimlerinde aldığı oyun bir puan üzerinde" diyen Murat Sarı, MHP'nin 3 büyük şehirde vereceği desteğin dengeleri değiştireceğine dikkat çekiyor.

AK Parti İstanbul'da yüzde 50'yi aşabilir

-Murat Bey, MHP Lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamalar yerel seçim gündemine damgasını vurdu. Son yaptığınız araştırma ve MHP'nin aday çıkarmamasını da hesaba katarak İstanbul'daki seçim yarışını nasıl değerlendirirsiniz?

İstanbul'da MHP desteği olmadan önce yaptığımız araştırmada AK Parti CHP'nin açık ara önündeydi. En son yaptığımız çalışmada partilerin İstanbul'daki oy dağılımları şu şekilde çıkmıştı: yüzde 49 AK Parti, yüzde 41 CHP, yüzde 5 HDP, yüzde 4 MHP… AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 50'yi geçme olasılığı çok yüksek. Burada MHP tabanının motivasyonu da önemli. Bunu seçim sürecini girdiğimizde yaptığımız araştırmalarda göreceğiz. MHP enerjisini 3 büyük şehirde değil kazanma ihtimali olan Adana, Mersin ve Isparta gibi şehirlerde harcamayı tercih etti. AK Parti'nin İstanbul'da favori olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

Muharrem İnce ile Gürsel Tekin'in farkı yok

-Muharrem İnce'nin adaylığı seçim yarışını nasıl etkiler?

Yapılacak bir hatada ibre her an için dönebilir. Her adayın elbette kağıt üzerinde şansı var. Muharrem İnce CHP için iyi bir aday mıdır, kötü bir aday mıdır onu anlamak lazım. CHP'nin bunu gözden geçirmesi gerekir. Mutlaka anketler yaptırıyorlardır. Ama şunu söyleyeyim. İstanbul'da CHP açısından Muharrem İnce'nin aday gösterilmesiyle Gürsel Tekin'in aday gösterilmesi arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum.

Ankara'da favori AK Parti

-Ankara'da seçim yarışını nasıl görüyorsunuz?

Ankara'da durum AK Parti açısından biraz daha bıçak sırtı. Mansur Yavaş bu seçimlerde de MHP seçmenine oynayabilir. Ankara'daki CHP seçmeni başka bir partinin logosunun altına mühür basmaz. Dolayısıyla İyi Parti'nin Ankara'da kazanma şansı yok. Son yaptığımız çalışmada AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 41 çıkmıştı. Bu sonuçlar iki partinin de 2014 seçimlerinde oy oranını koruduğunu gösteriyor. MHP'den gelecek küçük bir destek ile AK Parti seçimi rahat kazandırabilir. Ankara çok bilinmeyenli bir denklem. İstanbul kadar rahat olmasa da Ankara'da favori AK Parti. Ancak İstanbul kadar açık ara değil bir adım önde diyebiliriz.

AK Parti İzmir'de CHP'yi zorlar

-İzmir CHP'nin kalesi olarak biliniyor. Ama bu dönemde işler CHP'nin istediği gibi gitmedi. Bu seçimlerde bir şeyler değişir mi?

MHP desteği ile CHP-AK Parti arasındaki fark kapanacak gibi görünmüyor. Ben yine de AK Parti'nin adayının İzmir'de CHP'yi zorlayacağını düşünüyorum. İzmir'de siyaset AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş durumda. Tekrar etmek gerekirse, bu Pazar seçim olsa İstanbul'da AK Parti rahat kazanır, Ankara'da AK Parti bir adım önde, İzmir'de ise CHP kazanır diyebilirim. Ama önümüzdeki 4 ayda çok şey değişebilir.

AK Parti doğu'da oylarını arttırdı

-AK Parti hükümetleri Güneydoğu'ya çok hizmet götürüyor ama bu oya dönüşmüyor deniliyor. Siz buna katılıyor musunuz?

Katılmıyor. AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Güneydoğu'dan iyi oy aldı. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimleri Doğu ve Güneydoğu'dan alının oylarla kazanıldı diyebiliriz. Yerel seçimler özelinde düşünürsek, yapılan hizmetler elbette oya tahvil oluyor ama yeterli düzeyde değil. 2014 seçimlerine oranla oyunu arttıracaktır ama Diyarbakır ve Van'da seçim sonuçlarını değiştirir mi? Buna cevap vermek şimdilik çok zor.

-Sahillerde dengeler değişir mi?

AK Parti sahiller güçsüz değil iyi de oy alıyor ama CHP güçlü. Görünen o ki Mersin ve Adana'da MHP çok iddialı? MHP 3 büyük ilde aday göstermemenin karşılğını bu iki ilde bekleyecektir. Cumhur ittifakının bekası için yapmış olabilir ama böyle bir beklenti içerisinde olması doğal. Antalya'da MHpyüzde 22 oy aldı. Bu oylar CHP'ye gitseydi Menderes Türel kazanamazdı. Şimdi MHP kazanamayacağını bildiği için Antalya'ya çok asılmayacaktır. MHP'den kaçan oylar nereye gider bunu çok iyi analiz etmek gerekir.

30 büyük şehirde AK Parti yüzde 46, CHP yüzde 30

-Son kamuoyu araştırmasını 30 büyük şehir üzerinden yapmıştınız. Kısaca detaylarını paylaşır mısınız?

30 büyük şehirde yaptığımız çalışma 2014 yerel seçimlerine çok yakın bir sonuç verdi. Ak Parti'nin oy oranı çok az artmış görünüyor. Sonuçları şöyle özetleyebilirim. AK Parti'nin oy oranı yüzde 46, CHP yüzde 30, MHP yüzde 10, HDP'nin oyu ise yüzde 5 civarında. İyi Parti'nin oyu da yüzde 5 civarında. Tabi bu araştırmayı yaptığımızda henüz adaylar belli değildi. Bu oy oranlarındaki değişimi partilerin 4 ay içerindeki performansı belli edecek.

Saadet tabanı CHP'li adaya oy vermez

-24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de CHP-Saadet ittifakına şahit oluyoruz. Saadet tabanı CHP'li adaya oy verir mi?

Saadet Partisi oy potansiyeli olmasa da her seçimde gündeme geliyor. Saadet Partisi seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi liderine bile oy vermedi. Kendi liderine oy vermediyse CHP'ye oy vermez. İçinde CHP'nin olduğu bir bileşende Saadet Partisi seçmeninden oy almak çok zor. Mesela İstanbul'da Saadet Partisi seçmeninin Muharrem İnce'ye oy vereceğini düşünebiliyor musunuz? Örgütünden bahsetmiyorum, Saadet Partisi örgütü bazı ittifaklar içinde yeralabilir. Ancak Saadet Partisi tabanı İstanbul seçimlerinde bırakın CHP adayını kendi adayına bile oy vermez. Ayrıca Saadet Partisi de çok karışık. Fatih Erbakan yeni bir parti kurmaya çalışıyor.

Ekonomide alınan tedbirler çok önemli

-Türkiye'de ekonomi üzerinden siyasi bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Bu operasyon seçim sonuçları üzerinde etkili olabilir mi?

Ekonomik gelişmeler bu seçimlerde en belirleyici olacak. Esnaf için de, işçi için de, ev hanımı için de bu durum böyle. Kesinlikle ve kesinlikle bu kesim için ekonomik açıdan rahatlatıcı tedbirler alınmalı. Bunun için de bir şeyler yapılmaya başlandığını görüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda da mağduriyetler var. Bunun de yerel seçim öncesinde kalıcı çözümler getirilmeli. Bunlar yaşamsal konular.

Adaylar hizmet anlatsın, kavga etmesin

-Adaylara bir tavsiyeniz olacak mı?

Adaylar kavga etmemeli. Karşı tarafa bir şey söylemeyi Genel Başkanlarına bırakmalı. Yönetmeye aday olduğu merkeze neler yapacağını anlatmalı. Kazandığı zaman da kartvizitine yazdığı cep telefonu ile devam etmeli. Benim partim nasıl olsa kazanır diyerek oturduğu yerden seçim çalışması yürütmeli. Halka dokunmalı, halkın içinde olmalı. Halkın sıkıntısını çözmeli. Küçük yerlerde bunlar çok belirleyici olur. Mutlaka kamuoyu araştırması yapmalı. Vatandaştan kopmamak için mutlaka veri toplamalı.

