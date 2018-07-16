Resmen açıklandı! İşte paraların ödeneceği tarih

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 Haziran seçimlerinde görev yapacak memurlara seçim öncesinde verilen eğitimde ücretlerin seçilerden sonraki 1 aylık süre içerisinde ödeneceği açıklanmıştı. Sandık kurullarındaki memur ve siyasi partili görevlilerin ücretlerini Temmuz ayı sonuna kadar alacağı belirtiliyor.

Her seçimde olduğu gibi sandık başlarında görev alacak özellikle memurlardan oluşan sandık görevlilerinin ve ücretlerinin belirlenmesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Özellikle de çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu sandık başkanları ve sandık seçim görevlileri ile gözetmenlerin alacağı sandık görev ücreti de önem arz etmektedir.

YSK sandık görevlisi sorgulama sayfası Yüksek Seçik Kurulu resmi sitesinde erişime açıldı. Hangi okulda, seçimde hangi sınıfta görev yapacağını öğrenmek isteyenler ysk.gov.tr adresinde TC şifresi ile sorgulama yapacaklar.

Sandık başlarında alınan sorumluluk ve zahmetin karşılığı olmasa da ufak tefek giderlerin karşılanması hususunda kamu görevlilerine harçlık niteliği taşımaktadır. Her seçimde olduğu bu yıl 24 Haziran 2018'de yapılacak genel seçimde de kamu görevlileri ve parti görevlileri görev alacak. Bu görevleri karşılığında kanunla öngörülen sandık başkanı ve üye hizmet ücreti kendilerine ödenecektir.

Genel seçim tarihinin öne çekilmesiyle seçimlere sayılı günler kaldı. Her seçimde olduğu gibi sandık başlarında görev alacak özellikle memurlardan oluşan sandık görevlilerinin ve ücretlerinin belirlenmesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Genel seçimler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak. 24 Haziran genel seçimlerde görev alacak olan sandık görevlilerinin alacakları ücretler belli oldu.

GÜNLÜK ÜCRET

-Başkan ve Üyeler 217,00

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00

-Şoför ve Hizmetliler 93,00

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00

- Askı Yeri Görevlileri 88,00

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00

- Üye 93,00

BİNA SORUMLULARI 102,00

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NEREDEN ALINACAK?

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankasışubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.

Ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.