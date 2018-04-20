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İşte özgürlükçü Avrupa! Tokalaşmayan kadına vatandaşlık vermediler

Sözde medeni Avrupa'da skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak Fransa'da inancından dolayı el sıkmak istemeyen kadına hakkettiği Fransız vatandaşlık hakkı geri alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 19:43
İşte özgürlükçü Avrupa! Tokalaşmayan kadına vatandaşlık vermediler

Haziran 2016'da hak kazandığı Fransız vatandaşlığına geçiş törenine katılan kadın, yetkilinin elini "dini inancı" sebebiyle sıkmak istemeyince, "Fransız toplumuna asimile olamadı" denilip vatandaşlığı verilmedi.

Vatandaşlığını son anda kaybeden kadın olayı yargıya taşıdı.

Fransız Yüksek Yargısı ise vatandaşlık vermeme kararını onadı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:43
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YORUM YAZ

  • HandanHandan17 dk önce
    Kararı kınıyorum. Dilerim kardeşimiz hakkını tekrar elde eder. Buradan tüm beylere seslenmek istiyorum: Lütfen tokalaşmak için özellikle başörtülü bayanlara elinizi uzatmayın.
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