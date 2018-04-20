İşte özgürlükçü Avrupa! Tokalaşmayan kadına vatandaşlık vermediler
Sözde medeni Avrupa'da skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak Fransa'da inancından dolayı el sıkmak istemeyen kadına hakkettiği Fransız vatandaşlık hakkı geri alındı.20 Nisan 2018 Cuma 19:43
Haziran 2016'da hak kazandığı Fransız vatandaşlığına geçiş törenine katılan kadın, yetkilinin elini "dini inancı" sebebiyle sıkmak istemeyince, "Fransız toplumuna asimile olamadı" denilip vatandaşlığı verilmedi.
Vatandaşlığını son anda kaybeden kadın olayı yargıya taşıdı.
Fransız Yüksek Yargısı ise vatandaşlık vermeme kararını onadı.
Kaynak: Hürriyet
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