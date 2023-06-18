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Gündem İşte önündeki tek engel! Ali Koç'a karşı 21'lik ilk aday
Gündem

İşte önündeki tek engel! Ali Koç'a karşı 21'lik ilk aday

Yeniakit Publisher
2023-06-18 12:16:00 - 2023-06-18 12:58:16

Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'nda kürsüye gelen kongre üyesi Oktay Uludoğan, başkan adayı olmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Genel Kurulu'na Oktay Uludoğan'ın konuşması damga vurdu.

Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Uludoğan 21 yaşında olduğunu belirtti.

'Fenerbahçe için canımı veririm'

"En son şampiyon olduğumuzda çocuktuk." diyen Uludoğan, "Aziz Yıldırım provoke ediyor diyerek başka kitleyi de provoke ediyorsunuz. Beraber çalışarak dediğiniz kirli düzeni açığa çıkaralım. Tüzüğü değiştirelim. Ben de başkanlığa aday olayım" ifadelerini kullandı.

Uludoğan, "Tüzük değişirse 11.10.2021'de 5 Yılım dolduğu için 2024 seçimlere katılabilirim. Buradan teklifte bulunuyorum. Gelin tüzüğü değiştirelim aday olayım. Ben Fenerbahçe için canımı veririm. Şayet tüzük değişmezse 10 yılım 11.10.2026'da dolacağı için 2027 seçimlerinde aday olacağım. " diye konuştu.

1996 doğumlu Oktay Uludoğan, Fenerbahçe kongre üyesi olmakla birlikte Gülsuyu Spor Kulübü'nün de Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
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