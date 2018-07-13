İşte Adnan Oktar'ın servetinin kaynağı! Tam 86 tane...

İstanbul merkezli 5 İl de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik önceki gün düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu polise ulaştı.

Rapor'a göre Oktar'ın müridleri üzerine 86 paravan şirketi olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, özellikle Türkiye'nin ticari ilişkilerinin iyi olduğu Katar, Dubai, Çin ve Azerbeycan üzerinden paravan şirketlerden ticaret yaptığı ortaya çıktı.

Müridleri üzerinde bulunun şirketlerden aylık kazancının 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Raporda bulunan iddialara göre Oktar, müridleri aracılığı ile özellikle avrupada ki büyük şirketlerin ismi ile Türkiye'de ikiz şirket kurduğu ve faaliyet yaptığı anlatılıyor.

FİNANS AYAKLARI

Habertürk'ün haberine göre olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Oktar’ın 3 finans ayağı olduğu öğrenildi. İddialara göre bunlardan biri, zengin ve tek çocuklu aileler. Mal varlığı üzerine kalacak kız ve erkek çocukları hedeflerine alan Oktar gurubunun çok kardeşli olan kişilerin hepsini de örgütlerine katarak, kalan mirasın üzerine çöktükleri iddia ediliyor. Bir diğer finans ayağı ise kurulan ikiz şirketlerin geliri. finans ayaklarından biri de zengin işadamları.

Öte yandan polis operasyon sonrası adreslerde yaptığı aramalarda 77 tabanca 23 tüfek 289 şarjör ve 17 bin 597 adet mermi ele geçirildi.