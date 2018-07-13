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İşte Adnan Oktar'ın servetinin kaynağı! Tam 86 tane...

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce açılan bir soruşturmayla takibe alınan Adnan Oktar’ın sözde müritlerinin adına 86 firmanın kayıtlı çıktığı öğrenildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:00
İşte Adnan Oktar'ın servetinin kaynağı! Tam 86 tane...

İstanbul merkezli 5 İl de Adnan Oktar suç örgütüne yönelik önceki gün düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında MASAK raporu polise ulaştı.

Rapor'a göre Oktar'ın müridleri üzerine 86 paravan şirketi olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, özellikle Türkiye'nin ticari ilişkilerinin iyi olduğu Katar, Dubai, Çin ve Azerbeycan üzerinden paravan şirketlerden ticaret yaptığı ortaya çıktı.

Müridleri üzerinde bulunun şirketlerden aylık kazancının 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Raporda bulunan iddialara göre Oktar, müridleri aracılığı ile özellikle avrupada ki büyük şirketlerin ismi ile Türkiye'de ikiz şirket kurduğu ve faaliyet yaptığı anlatılıyor.

FİNANS AYAKLARI

Habertürk'ün haberine göre olayla ilgili sürdürülen soruşturmada Oktar’ın 3 finans ayağı olduğu öğrenildi. İddialara göre bunlardan biri, zengin ve tek çocuklu aileler. Mal varlığı üzerine kalacak kız ve erkek çocukları hedeflerine alan Oktar gurubunun çok kardeşli olan kişilerin hepsini de örgütlerine katarak, kalan mirasın üzerine çöktükleri iddia ediliyor. Bir diğer finans ayağı ise kurulan ikiz şirketlerin geliri. finans ayaklarından biri de zengin işadamları.

Öte yandan polis operasyon sonrası adreslerde yaptığı aramalarda 77 tabanca 23 tüfek 289 şarjör ve 17 bin 597 adet mermi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 15:00
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy11 dk önce
    Buda fetoş'un aristokrat versiyonu.
  • OguzOguz18 dk önce
    Kalbini karartana aylık milyonlarca para,düzgün insanlığını yitirmeden Rab in rızası için helal kazanana asgari ücrete talim.Belkide bütün bu açgözlü şeytanlar olmasa insanlar ne kadar rahat edecekler?Açlıktan,yokluktan,evladını yaşatacagım diye başkalarının hakkını gasp edecek noktaya gelmeden yaşayacaklar.Peki çok fakir memleketlerde yiyecek bir lokma ekmek bulamayan insanlar?Aylık bu kadar parayı haramdan kazanıp bu insanların ahını almamak mümkünmüdür?Peki ya bizler yani ne az ne fazlası olmayan kesim?Bu açgözlü domuzlara rağmen hala komsumuz aç yatarken biz rızkımızı paylaşmayacakmıyız?Görünüşne herkes insan ama ne yaparsın hepsi öyle değil!!!!!!
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