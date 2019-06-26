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İşte OHAL sonrasıTSK'dan ihraç edilen personel sayısı

OHAL'in kaldırıldığı günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2 bin 49 personelin ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri ise geri alındı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
İşte OHAL sonrasıTSK'dan ihraç edilen personel sayısı

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. 

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bin 122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 432 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 49 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:29
  1. bakanlık
  2. TSK
  3. ihraç
  4. savunma bakanlığı
  5. ohal
  6. FETÖ

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