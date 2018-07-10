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Yürek burkmuştu! İşte o fotoğrafın hikayesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasının ardından yaşanan acıyı en iyi tarif eden fotoğraflardan biri de morgun önünde 112 görevlisinin eşinin kucağına yatarak ağladığı anın görüntüsü oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 09:50
Yürek burkmuştu! İşte o fotoğrafın hikayesi

Tolga Atasever "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi. Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu. Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" dedi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nde 112 Satın Alma Müdürü olan Tolga Atasever, eşinin 3 yeğenini kazada kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

"BİRİNCİ VAGON KALDIRILDIĞINDA GÜLCE, ÖZGE VE SENA'NIN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKTI"

Tekirdağ'da oturduğunu belirten Tolga Atasever "Normal bir gündü. Bacanağımdan telefon geldi, tren kazası olmuş diye. Eşimin ablası da o trendeydi. Özel aracımızla hemen olay yerine gittik. Ekipler gelmeye başlamıştı. Yaralılar çıkarılmaya başlanmıştı. Funda abla iyiydi ama çocuklar yoktu. Bir taraftan yaralılara yardım ettik. Sabaha karşı birinci vagon kaldırıldığında Gülce Dikmen, Özge Nur Dikmen ve eşimin diğer bir ablasının kızı Sena Köse'nin cansız bedenleri çıktı. Tarifsiz bir acıydı" dedi.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:50
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