0553 313 94 23

İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2018 yılı tahmini verilerini yayınladı.

10 Temmuz 2018 Salı 18:06
İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon doların üzerinde kaynak aktaracak.

Buna göre, ABD, 2018 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3,5'i oranında savunma harcaması gerçekleştirecek. Bu oranda ABD'yi en yakın yüzde 2,27'yle Yunanistan, yüzde 2,14'le Estonya, yüzde 2,10'la İngiltere, yüzde 2'yle Letonya izleyecek.

Fransa GSYH'sının yüzde 1,81'ini, Almanya yüzde 1,24'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcayacak.

Bu dönemde Türkiye ise savunmaya GSYH'sının yüzde 1,68’ini ayıracak.

EN FAZLA SAVUNMA HARCAMASI ABD'NİN

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıracak ülkeler ise yüzde 0,55'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya olacak.

NATO üyesi ülkeler 2018 yılında savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye, 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:06
  1. NATO
  2. NATO üyeleri
  3. NATO üyesi ülkeler
  4. ABD
  5. NATO'nun maliyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla satılıyor
    1. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
    2. Muzlu tavuk göğsü tarifi
    3. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
    4. Peynirli çörek nasıl yapılır?
    5. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
    6. Borsa günü düşüşle tamamladı
    7. Yağ mantısı nasıl yapılır?
    8. Gaziantep'te Hint keneviri..
    9. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
    10. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
    11. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
    12. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
    13. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
    14. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
    15. Başkan Erdoğan'dan "savunma sanayi"..
    16. PKK'lı teröristler kıskaca alındı
    17. Koşa koşa Ankara'ya gelmişti.....
    18. İyi gelmediği hastalık yok! İşte..
    19. ATAK gövde gösterisi yapacak
    20. Kedi dili bisküvili pasta tarifi
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!