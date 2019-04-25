İşte Müslümanları utandıran görüntü: Bizim yapmamız gerekeni gavur yapıyor Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, çektiği görüntüyle Müslümanlara gönderme yaptı.

İsmail Uğur yeniakit.com.tr Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşının çektiği görüntüler, Müslümanları utandıran detaylar içeriyor. Almanya’da sahibinin kapısını açık bırakıp gittiği bir kasaba bakkalında, müşteriler istedikleri ürünü alıp parasını kasaya bırakıyor. Görüntüleri çeken Türk vatandaş, “işte Almanya’daki ahlaki çöküş” diyerek Müslümanlara gönderme yapıyor. Bir zamanlar Müslümanlar böyleydi Bir zamanlar Ahilik ahlakıyla yoğrulmuş Osmanlı’da yaşanan manzaralar, bugün Avrupalı ülkelerde yaşanır oldu. Camiye giderken dükkan kapısını kilitlemeyen, müşterisini alışveriş yapması için siftah yapmayan komşusuna gönderen Müslüman esnaftan eser kalmadı. Şimdilerde çelik kepenklerle dükkanını kapatan, yetmedi güvenlik alarm sistemleriyle malını korumaya çalışan Müslümanlar, İslam’a uygun örnekleri maalesef Batı ülkelerinde görür oldu.

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