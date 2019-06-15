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İşte Murat Alan’a sosyal medyadan küfreden soysuzlar! Atatürk istismarcısı, İmamoğlu yalakası...

Yeniakit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik alçak saldırı sonrası birçok FETÖ’cü ve Kemalist sosyal medya hesaplarından küfür ve hakaret içerikli nefret mesajları paylaşıldı. Yasalara göre açıkça suç olan tehdit, küfür ve hakaret mesajını paylaşan alçakların içinde; Atatürk istismarcısı, İmamoğlu yalakası ve din düşmanı gibi çeşitli kişilikler var.

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
İşte Murat Alan’a sosyal medyadan küfreden soysuzlar! Atatürk istismarcısı, İmamoğlu yalakası...

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr

Din düşmanı sol medyanın TV programındaki sözlerini çarpıtarak hedef gösterdiği Yeniakit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik şimdi de sosyal medyada linç girişimi başlatıldı. Sosyal medya üzerinden kin kusan FETÖ’cü, Atatürk istismarcısı, İmamoğlu yalakası, Din düşmanı birçok profil, Murat Alan’a yönelik suç barındıran mesajlar paylaştı. Savcılıkların tehdit ve nefret suçuna giren paylaşımlarla ilgili işlem yapması bekleniyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar nefret suçu kapsamında

Gazeteci Murat Alan’a yönelik saldırıyı kin ve öfke kusmak için bahane olarak kullanan alçakların birçoğunun profil bilgilerinde din düşmanlığı yaptıkları da görülüyor. İşte nefret suçu kapsamına giren o alçak paylaşımlardan bazıları:

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:55
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. EKREM İMAMOĞLU PROJELER
  3. Murat Alan

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  • SeymenSeymen1 sa önce
    Büyük geçmiş olsun ! Rabbimiz(c.c.) kötüye fırsat vermesin!

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