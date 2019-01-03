İşte Münbiç'teki terör üsleri! ABD askerleri ile yan yanalar

Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin 3 koldan kuşatma altına aldığı Münbiç'te operasyon için geri sayım sürerken terör örgütü PKK'nın kentte bulunan eğitim, aktarma, lojistik üsleri, ana karargâh ve hapishanelerine ait bilgilere ulaşıldı. Bunlar arasında en dikkat çeken kısım, kentin doğusunda PKK'nın 'ana karargâh' olarak kullandığı tesis. ABD'nin Münbiç'teki üssüne birkaç yüz metre mesafede PKK için inşa ettiği karargâh, ne terör örgütünün ne de Pentagon'un burayı terk etmeyeceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. El Hayya köyündeki yönetim merkezinin başında PKK elebaşı Cemil Mazlum var. Mazlum'la birlikte binada Kandil kadrosundan 15 üst düzey terörist bulunuyor. ABD'li iki subay, bir sabah bir de akşam olmak üzere günde iki kez bu karargâhı ziyaret ediyor. Pentagon'un ABD üslerindeki teçhizatı kullanarak uydu takibiyle 24 saat gözettiği terör üssüne Cemil Mazlum, 15 PKK'lı ve 2 Amerikan subayı dışında hiç kimse yaklaştırılmıyor.

İkinci üs daha güneyde

Münbiç'teki ikinci önemli üs, kent güneyindeki Tışrin'de bulunuyor. 'El Araç' olarak bilinen bölgede PKK için karargâh inşa eden ABD, burayı bölgeye gelen bürokrat ve askerlerin teröristlerle toplantı yapmaları için kullanıyor. Türkiye vatandaşı PKK'lılardan Ali Bakur'un sözde komutanı olduğu karargâha, örgütün kullandığı tabirle 'kadro'dan olmayan, yani Kandil eğitimli olmayan hiçbir terörist giremiyor. Bu üs aynı zamanda istihbarat ve işkence merkezi olarak da kullanılıyor.

Silolarda buğday yok

Terör örgütüne tahsis ettiği ana karargâhlar dışında ABD, PKK'ya verdiği silahların depolanması için de Münbiç'e bağlı Sırrin bölgesindeki buğday silolarını uygun gördü. 2017 yılında cephaneliğe dönüştürülen Sırrin silolarına, DEAŞ'ın bölgeden uzaklaşmasına ve 200 kilometre doğuya çekilmesine rağmen 2017 ve 2018 yılı boyunca binlerce ton silah ve mühimmat taşındı. Silolar dışında örgütün dağlık arazide de birçok deposu bulunuyor.

Canlı bombalar orada

Münbiç'te PKK'ya ait önemli noktalardan birisi de Ebu Kalkal Hapishanesi. Haraç vermeyi kabul etmeyen ve çocuklarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen yüzlerce Münbiç'li bu hapishanede alıkonuluyor. Son dönem Rakka ve Deyrizor bölgesinden getirilen 100'den fazla DEAŞ'lı da yine Ebu Kalkal'da tutuluyor. DEAŞ'lıların buraya getirilme nedeni onları Türkiye'ye karşı kullanmak. Buradaki DEAŞ'lı teröristler, TSK'nın Fırat'ın doğusu ya da Münbiç'e operasyon başlatması halinde -tıpkı Afrin'de olduğu gibi- canlı bomba ve araç patlatma gibi saldırılar için kullanılacak.

Çocuğunu vermezsen seni Esed’e götürürüz

Münbiç’teki PKK elebaşıları, Türkiye’nin operasyon hazırlıklarına karşı yeni bir bildiri yayınladı. Bölge halkından çocuklarını 12 aylık sözde ‘zorunlu askerlik eğitimi’ için isteyen terör örgütü, aksi durumda zor kullanacağını duyurdu. Kendi isteğiyle gelmeyenleri ilk etapta bir aylık cezaya çarptıracaklarını duyuran örgüt, emirlere karşı gelmekte ısrar edenleri ise Esed’e teslim etmekle tehdit etti. PKK bildirisinde 2001 doğumlulardan başlayarak bölge halkının silah altına alınacağı belirtildi. (Yeni Şafak)