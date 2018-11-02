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Münbiç'teki ortak devriyeden görüntü paylaşıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından Münbiç'te dün başlatılan 'birleşik devriye görevi'ne ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:18

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD silahlı kuvvetlerince dün Münbiç'te başlatılan müşterek birleşik devriyelere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam eden faaliyetler, "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütülüyor.

Hulusi Akar duyurmuştu

Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca müşterek birleşik devriyelerin icrasına başlandı. Ortak devriyelerin başladığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından dün duyuruldu.

Akar, bakanlığının 2019 Yılı Bütçe Teklifi'ne ilişkin sunumu sırasındaki açıklamada, "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Akar, takvimin gerisinde olmakla beraber yapılması gerekenlerden bir aşama daha geçildiğini, bu konudaki ilişkiyi sabırla sürdürdüklerini belirterek, "Sonuçların alınmasını bekliyoruz ve muhatabımız Amerikalı dostlarımıza bir an önce yaptığımız planların gerçekleşmesini tavsiye de ediyoruz, teklif de ediyoruz, gündeme getiriyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 10:18
  1. Münbiç
  2. devriye
  3. ABD

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