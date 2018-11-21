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Ali Erbaş'a saldırılar, Rifat Börekçi'yi akıllara getirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret etmesini hazmedemeyen muhalifler, Erbaş’a saldırdı, başkanı kendileri gibi düşünmeye zorladı. Bu durum akıllara, Diyanet İşleri Başkanlarının bir zamanlar, bugünün muhalifleri gibi yaşamak zorunda bırakıldığı dönemleri getirdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
Ali Erbaş'a saldırılar, Rifat Börekçi'yi akıllara getirdi

 yeniakit.com.tr  Diyanet  İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ayak parmakları kesilen araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği zaman, tüm muhalefet partileri aynı ağızla yüklendi, Erbaş’ı istifaya çağırdı. Muhalefetin kendilerinden olmayan bir insana hasta ziyaretine dahi gidilmesine tahammül edememesi dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı’nı siyasi malzeme yapan ana ve yavru muhalefet partileri, Profesör Erbaş’ı kendi saflarına çekmeye çalıştı. Bu durum, akıllara Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki Diyanet İşleri Başkanlarını getirdi.

Ana ve yavru muhalefet tek ağız oldu

Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O zat o koltuktan insin” demişti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Mısıroğlu’na, “Vatan haini” diyerek hakaret etmişti.

Mısıroğlu’na “vatan haini” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na soru: PKK’lıları ziyaret mi etti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de koroya katılarak Erbaş’ı hedef alması dikkat çekmiş, Bahçeli’nin, “Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir?” sözleri şaşırtmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Erbaş’a tepkisini,  “10 Kasım günü milletimizle alay eder gibi fesliye yaptığı ziyareti duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanı tarihi, dizilerden ve o fesli nasipsizden öğreniyorsunuz. Bu bizi incitiyor” sözleriyle dile getirmişti.

Muhalefetin hatırlattığı isim: İlk Diyanet Reisi Rifat Börekçi

Muhalefet Erbaş’ı kendileri gibi düşünmeye zorlayınca, akıllara Diyanet İşleri Başkanlarının bugünün muhalefetiyle aynı düşünmek zorunda kaldığı günler geldi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve getirilen Rifat Börekçi’nin bir fotoğrafı akıllara geldi.

 

Fotoğrafta Börekçi’nin boynunda Avrupalı adeti olan papyon bağladığı görülüyor.

İşte aradıkları reis!

Muhalefetin, mütedeyyin-milliyetçi kimliğiyle ön planda olan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Ali Erbaş'a saldırması ve kendileri gibi düşünmeye zorlaması, "Muhalefetin aradığı Diyanet Reisi Rifat Börekçi!" yorumlarına neden oldu. 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:10
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  2. Kadir Mısıroğlu
  3. Ali Erbaş
  4. iyi parti
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YORUM YAZ

  • TalipTalip26 dk önce
    Yorumlara bakıyorumda bu ülke adam olmaz vesselâm
  • osmanosman35 dk önce
    Atatürk e hakaret eden bu zatın nesini savunuyorsunuz şaşıyorum.sanki Türkiye nin tek tarihçisi.Ondan üstün ne tarihçiler var bahsetmiyorsunuz.
  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Bizim istediğimiz diyanet işleri başkanı, halkın çoğunluğunun sevdiği kişişere hakaret etmeyen, insanları bölmeyen, provoke etmeyen, müslüman olmayanı bile müslümanlığa ısındıran biri olmalı. ..
  • Dalman Dalman 37 dk önce
    Kardeş siz anlamadınız galiba biz ülkücüler Atatürk e alenen küfür eden bu adamı resmi uniformayla ziyaret edemez dedik.diyanetinne giydiği bizi ilgilendirmez.siyasilerdende uzak durmasi tercihimizdir.nokta.vesselam
  • ihsanihsan41 dk önce
    Bakın kurtuluş savaşını küçümseyen,savaşta şehit olmuş bu ülke insanına hakaret etmiş olur, bu fesli vatandaşta bunu yapmıştır toplumun bir kesiminin nefretini kazanmıştır, Toplumu bir arada tutması gereken Diyanet başkanının yaptığı da çok büyük hata dır, yanlıştır.
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