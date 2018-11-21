Ali Erbaş'a saldırılar, Rifat Börekçi'yi akıllara getirdi

yeniakit.com.tr Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ayak parmakları kesilen araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği zaman, tüm muhalefet partileri aynı ağızla yüklendi, Erbaş’ı istifaya çağırdı. Muhalefetin kendilerinden olmayan bir insana hasta ziyaretine dahi gidilmesine tahammül edememesi dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanı’nı siyasi malzeme yapan ana ve yavru muhalefet partileri, Profesör Erbaş’ı kendi saflarına çekmeye çalıştı. Bu durum, akıllara Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki Diyanet İşleri Başkanlarını getirdi.

Ana ve yavru muhalefet tek ağız oldu

Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef tahtasına koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O zat o koltuktan insin” demişti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Mısıroğlu’na, “Vatan haini” diyerek hakaret etmişti.

Mısıroğlu’na “vatan haini” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na soru: PKK’lıları ziyaret mi etti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de koroya katılarak Erbaş’ı hedef alması dikkat çekmiş, Bahçeli’nin, “Bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir?” sözleri şaşırtmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Erbaş’a tepkisini, “10 Kasım günü milletimizle alay eder gibi fesliye yaptığı ziyareti duyurdu. Sayın Cumhurbaşkanı tarihi, dizilerden ve o fesli nasipsizden öğreniyorsunuz. Bu bizi incitiyor” sözleriyle dile getirmişti.

Muhalefetin hatırlattığı isim: İlk Diyanet Reisi Rifat Börekçi

Muhalefet Erbaş’ı kendileri gibi düşünmeye zorlayınca, akıllara Diyanet İşleri Başkanlarının bugünün muhalefetiyle aynı düşünmek zorunda kaldığı günler geldi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk Diyanet İşleri Başkanı olarak göreve getirilen Rifat Börekçi’nin bir fotoğrafı akıllara geldi.

Fotoğrafta Börekçi’nin boynunda Avrupalı adeti olan papyon bağladığı görülüyor.

İşte aradıkları reis!

Muhalefetin, mütedeyyin-milliyetçi kimliğiyle ön planda olan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Ali Erbaş'a saldırması ve kendileri gibi düşünmeye zorlaması, "Muhalefetin aradığı Diyanet Reisi Rifat Börekçi!" yorumlarına neden oldu.