İşte Mısır'ın eski diktatörü Hüsnü Mübarek'in son hali!

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan El-Arabiye televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Hüsnü Mübarek'in insanlıktan çıkmış yüzüyle objektiflere gülümsemesi büyük tepki topladı.

30 yıl diktatörlükle yönettiği Mısır'da 2012 yılında gerçekleşen eylemlerde 239 kişinin öldürülmesinden sorumlu olan Mübarek, ilerlemiş yaşına rağmen iktidarı bırakmamak için alçakça kanlı infaz emirleri vermişti.

DARBENİN ARDINDAN BERAAT ETTİRİLDİ

Mısır'daki 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin öldürülmesi emrini veren Mübarek, Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmesinin ardından yargılanmaya başlanmıştı.

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye darbe yaparak iktidara gelen darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin Mübarek'i yargılandığı davalardan kurtarması ise uzun sürmemişti. Tutuklu yargılanırken tahliye edilen Mübarek, hakkındaki tüm suçlamalardan da beraat ettirilmişti.