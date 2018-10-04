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2019 yerel seçimlerde MHP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran seçimlerinde en büyük sürprizi yapan parti olmuştu. MHP, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de sandıktan güçlü çıkmak istiyor. Bunun için 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına hız verdi. MHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıklıyor. İşte MHP'nin belirlenen 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkanları...

04 Ekim 2018 Perşembe 17:17
2019 yerel seçimlerde MHP'nin belediye başkan adayları açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran seçimlerinde en büyük sürprizi yapan parti olmuştu. MHP, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de sandıktan güçlü çıkmak istiyor. Bunun için 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına hız verdi. MHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıklıyor. İşte MHP'nin belirlenen 2019 yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkanları...

24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için iki parti görüşmelere başladı. AK Parti-MHP ittifakı yapılacak mı merak konusu olurken, diğer yandan MHP Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile Ankara Etimesgut belediye başkan adayını açıkladı. 

MHP ADAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2019 Mart yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.  Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMİT TUNA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın yerel seçimlerde aday olmayacağını bildirmesi sonucu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hamit Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini belirtmişti.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ENVER DEMİREL

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali töreninde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşan yerel seçimlerde Etimesgut Belediye Başkan Adaylarının yeniden Enver Demirel olacağını açıklamıştı.

DENİZLİ'NİN 9 İLÇESİNDEKİ ADAYLAR AÇIKLANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Denizli’nin 9 ilçesinde yerel seçimlerde gösterecekleri ayların isimlerini açıklardı.  MHP’nin Denizli ilçelerinde gösterdikleri adaylar şöyle oldu: Merkezefendi ilçesi Yurdahan Özhan, Pamukkale ilçesi Hasan Okur-Metin Karakurt, Acıpayam ilçesi Fatma Aksoy, Buldan ilçesi Mustafa Şevik, Bozkurt ilçesi Hamdi Cin, Kale ilçesi Özkan Yeniay, Babadağ ilçesi Mustafa Atlı-Ümit Karabulut, Çal ilçesi Fethi Akcan, Serinhisar ilçesi Halil Öztürk.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:17
  1. Mersin
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. Adana
  5. mhp 2019 yerel seçim adayları
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