Aday listesini terörislerle doldurdular! İşte Meral Akşener'in PKK'lıları

Meydan meydan dolaşarak 15 Temmuz’da Mehmetçiğe kurşun sıkan FETÖ’cüleri savunan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘terör örgütü’ PKK ile ittifakı da deşifre oldu. İYİ Parti’nin belediye meclis üyesi adaylık ve yedek üyelik listeleri arasında PKK ile doğrudan irtibatlı 30’a yakın isme yer verildi. Asıl ve ve yedek listelerde terör örgütüne yardım ve yataklık yaparken yakalananından polise-askere molotof atana kadar çok tartışmalı aday var.

Askere saldırdı

Ünal Ayaz

Van Çaldıran’da İYİ Parti’den listeye giren Ünal Ayaz, Van Çaldıran’da terör örgütü adına eylemlere katıldı. 2014 yılında karakola saldırırken öldürülen terörist Muhammet Hasan Zade için düzenlenen gösteride faal olarak yer aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çaldıran Tugay Komutanlığı’na taş ve molotoflarla saldıran grubu organize eden edenler arasında olduğu iddia edilen Ayaz, 2017 yılının ağustos ayında da terör örgütünün sözde gençlik yapılanması YDG-H içerisindeki faaliyetlerden dolayı gözaltına alınıp bırakıldı.

PKK kuryeliği yaptı

Hüseyin Sucu

Adıyaman’ın Pınarbaşı Beldesinde Meclis Üyesi Adayı gösterilen Hüseyin Sucu, 2010 yılında yaşadışı Nevruz kutlamalarına katıldı. Sucu bu yüzden Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bingöl Kiğı’da İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayı olan Cafer Puyan da 1993 yılında terör örgütü PKK/KCK adına kuryelik yaparken yakalanıp tutuklandı.

Bebek katili öcalan için açlık grevi

Mesut Bildirici

Bitlis Ahlat’ta İYİ Parti kadrosunda yer alan Mesut Bildirici hakkında 1995 yılında terör örgütünü övücü yayınlar yüzünden işlem yapıldı. Bitlis’teki tartışmalı liste bununla da sınırlı değil.

İmadettin Taş ve Cesim Demir (Sağda)

Hizan’da İYİ Parti’li İmadettin Taş, 2010 yılında PKK soruşturmasında tutuklanan, 2011 yılında da teröristbaşı Öcalan için düzenlenen açlık grevine katılan bir isim. Mutki yedek listesindeki Cesim Demir terörün siyasi uzantısı BDP saflarında; Yolalan Beldesi’nde aday gösterilen Ziya Dilsiz ise PKK’ya maddi destek bulmak için faaliyette bulundu.

Terörist ifadesinde var

Fethi Aydın

Diğer illerde de tablo farksız. Elazığ’dan kontenjan aday olan Fethi Aydın, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın da yetiştiği Doğu Devrimci Kültür Derneği mensubu. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesindeki İYİ Parti’li Ulaş Keleş DTP’nin düzenlediği protesto gösterisinde gözaltına alınıp bırakılan bir isim.

Siirt’te tablo vahim!

Abdullah Gündüz (Solda) ve Halil Buluç

İYİ Parti asıl ve yedek listelerinden seçime giren Nahit Dizman (Muş-Kırköy), İlyas Sarıırmak (Muş-Sarıpınar) ve Kıyasettin Kalkan’ın (Tekirdağ/Süleymanpaşa) yolları da PKK ya da siyasi uzantıları ile kesişmiş. Siirt’te durum daha da vahim. Pervari’de aday gösterilen Memduh Özer, İbrahim Halil Onuk, Bayram Şimşek, Ali İhsan Oğuz, Abdullah Gündüz, Halil Buluç ve Danış Dursun’un ya bizzat kendisi, ya da birinci dereceden yakını örgütle ilişki içinde olmuş. Şirvan adayı Varol Ödümlü’nün kardeşi Ferhat Ödümlü de PKK/KCK faliyet göstermiş.

Hem de dağ kadrosundan

Seydu Kaya (Solda) ve Perviz Büyüksu

İyi Parti’nin Hakkari ve Şırnak listeleri de tartışmalı. Çukurca’da Seydu Kaya ve Yüksekova’da Perviz Büyüksu, terör örgütü adına kuryelikten gözaltına alınıp bırakılmış. Kocaeli’nin Başiskele İlçesinde de Meclis üyesi adayı olan Abdullah Uçar’ın yolu terör nedeniyle adliyeye düştü. Daha da ötesi Uçar, Irak’ın kuzeyinde silahlı faaliyet gösterdiği eddia ediliyor.

Kamplara silah taşıdı

Mardin Midyat’tan aday gösterilen Zekeriya Çiçek terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasında yer aldı. Muş merkezde kadrodaki Mehmet Özmen de terörden cezaevinde yattı. 1995 yılında gözaltına alınan bir terörist ifadesinde Özmen hakkında şu iddialarda bulundu: Örgüte yardım yataklık yapıyor. Örgüte gelen silah ve mühimmatı örgüt kamplarına taşıyor.

(Yeni Şafak)