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TBMM'nin ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olacak

73 günlük aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de açılacak. Yoğun bir gündemin beklediği Meclis'in ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak bilinen değişiklik teklifi olacak.

29 Eylül 2019 Pazar 08:09
TBMM'nin ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 73 gün tatilin ardından yeni döneme hızlı başlayacak.

1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan TBMM’nin ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM’nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak.

Yeni dönemin gongu çalınacak

TBMM 1 Ekim günü yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı özel oturumla yeni dönemin gongu çalınacak. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yapacak. 15.00’te de Meclis Genel Kurul’u mesaiye başlayacak.

Komisyonda görüşülecek

Meclis’in ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olacak. AK Parti’nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu’nun ilk bölümü MHP ve CHP’ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis’e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

Yeni iç tüzük

TBMM’nin bir diğer önemli maddesi ise iç tüzük olacak. 16 Nisan referandumuyla halkın vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir takım değişiklikler yapılmıştı. Yeni dönemde sisteme uygun yeni bir iç tüzük hazırlanması planlanıyor.

Hayvan hakları yasası

Yeni yasama yılında hayvan hakları ile ilgili kurulan araştırma komisyonu raporunun ardından, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme de hazırlanacak. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul’a gelmesi hedefleniyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 08:09
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. TBMM
  4. Yargı Reformu ve Strateji Belgesi

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