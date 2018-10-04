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Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor! Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam sahaya çıkacak olan temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak olan kanallar belli oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:57
Temsilcilerimiz sahaya çıkıyor! Maçları yayınlayacak kanallar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un oynayacağı maçları yayınlayacak kanallar belli oldu. beIN SPORTS, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. hafta maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

İşte maçların yayınlanacağı kanallar;

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1
22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1
22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:57
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. akhisarspor
  4. UEFA Avrupa Ligi

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