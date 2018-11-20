İşte AK Parti'nin e-temayül yoklamasından sürpriz isimler çıkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti tabanının gerçekleştirdiği temayül yoklamasının sonuçlarını önceki akşam rapor halinde aldı. Bu sonuçları perşembe günü kurmayları ile detaylı şekilde değerlendirecek olan Erdoğan’ın sonuçlara dair kurmaylarına da geniş bilgi vermediği, yapılacak toplantıların ardından birçok il ve ilçeye dair kararın alınacağı ifade edildi. Temayül yoklamasından büyükşehirlerde sürpriz sayılabilecek bir sonuç çıkmadığı, kamuoyunda konuşulan isimlerin çerçevesinde değerlendirmeler olduğu da bildirildi. İstanbul’da Binali Yıldırım’ın, Ankara’da ise Mehmet Özhaseki isimlerinin ön planda olduğu ileri sürüldü.

AK Parti, 130 bine yakın delegesiyle önceki gün gerçekleştirdiği elektronik temayül yoklamasının sonuçlarına odaklandı. Erdoğan’ın perşembe günü yapmayı planladığı toplantı ile bu sonuçlar değerlendirilecek ve bazı illerde kesin sonuçlara varılacak. Temayül yoklamasında belediye hizmetleri ile ilgili memnuniyet, belediye başkanının halk ve teşkilatla ilişkileri ele alınırken kimleri görmek istedikleri de delegelere soruldu. 81 ilde tüm ilçelerde temayül yapıldı, bazı il merkezleri için ise temayül yapılmadı. 81 ilin 60’a yakınında büyükşehir ve il belediye başkanları delegeye soruldu. Antalya, Amasya, Bolu, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Erzincan, Gümüşhane gibi 25’e yakın ilde ise teşkilatlara il belediye başkanları sorulmadı.

Şifre erdoğan'da

İl ve ilçelerden gelen hem belediyeye dair memnuniyet hem de önerilen isimlere dair elektronik sistemin şifresinin Erdoğan’da olduğu ve çok az sayıdaki parti yöneticisinde bu bilgilerin bulunduğu kaydedildi. Erdoğan’ın hazırlanan raporu kurmayları ile perşembe günü ele alması bekleniyor.

Gözler üç şehirde

Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir için daha önce MYK ve MKYK toplantılarında kapalı zarfta aldığı isimlerin ardından temayül yoklamasında çıkan isimlere ilişkin de kurmayları ile yapacağı değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Temayül yoklamasında sürpriz bir ismin çıkmadığı yorumlarının yapıldığı kulislerde, İstanbul’da Binali Yıldırım’ın, Ankara’da Mehmet Özhaseki’nin, İzmir’de ise Mahmut Özgener’in başta çıktığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her üç ilde de belli oranda oy aldığı belirtildi. İstanbul’da Mevlüt Uysal, Ankara’da Fatih Şahin, Mustafa Tuna, Melih Gökçek gibi isimlerin de temayülde yazılan isimler olduğu kaydediliyor. Üç büyükşehire dair çalışmaların bu ay boyunca sürmesi bekleniyor. Ayrıca bu illerdeki aday belirlenmesinde MHP ile yapılacak yeniden görüşme ve diğer partilerin adaylarının da etkili olabileceği kaydediliyor.

Adaylar açıklanacak

Özel çalışmaların yapılacağı İstanbul, Ankara, İzmir’in dışındaki birçok ilde de gözler Erdoğan’ın son kararına çevrildi. Seçim toplantısında Erdoğan’ın daha önce yaptığı toplantılarda il ve ilçelerde belirlenen adayların, anketlerle paralel şekilde temayülden de çıkması halinde adaylar kesinleştirilecek. Kesinleşen bu adaylar ise kısa sürede açıklanacak. Ancak temayülde farklı, anketlerde ve görüşmelerin ardından oluşan kanaatlerde farklı isimlerin ortaya çıkması durumunda ise yeni anket çalışmaları gündeme gelecek. Erdoğan’ın bazı ilçelerde ise inisiyatif kullanacağı vurgulanıyor.

Temayülü yapılmayan Antalya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep gibi büyükşehirlerde ise hem MKYK’nın görüşleri hem de anketlerin sonuçlarına göre kararlar verilecek.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce olmayacağı açıklanan ‘yerel seçimlerde iş birliği’ne ilişkin bu hafta MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapması bekleniyor. Buradan çıkacak duruma göre bazı illerde adayların yeniden değerlendirilebileceği kaydediliyor. Yeniden gerçekleşmesi halinde, “sınırlı olacağı” belirtilen “ittifakın” büyükşehirler ve her iki parti açısından da kritik olan iller çerçevesinde tutulabileceği yorumları da AK Parti kurmayları tarafından yapılıyor. MHP ile dün itibariyle bir temas kurulmazken görüşmenin olacağı gün kurulması bekleniyor.

(Milliyet)