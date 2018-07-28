İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.