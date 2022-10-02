İşte laikçilerin özendiği 'çağdaş' Batı'nın rezillikleri: Sevgilisini bakın hangi makamlara getirdi!
Batı'nın rezillikleri bitmek bilmiyor. 85 yaşındaki İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 32 yaşındaki gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisini önce genel başkan yardımcısı, ardından milletvekili ve Savunma Komisyonu Sekreteri yaptı.
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Laikçi zihniyetin özendiği Batı'nın rezillikleri mide bulandırıyor.
Son olarak uçkur düşkünlüğüyle bilinen İtalya'nın eski Başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin, 3 yıldır gayri meşru bir şekilde birlikte yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda "nikahsız düğün" yaptığı 32 yaşındaki Marta Fascina'ya vermediği makam kalmadığı öğrenildi.
3 yıldır kadınlığını kullanarak makam ve mevki elde etti
3 yıldır gayri meşru ilişki yaşadığı Fascina'ya makamları önüne seren Berlusconi, sevgilisini önce partisi Forza İtalya Partisi'ne genel başkan yaptı, ardından milletvekilliğine ve savunma komisyonu sekreterliğine getirdi.
Kendisi 85, sevgilisi 32 yaşında! Aradaki fark 53
Berlusconi ile Marta Fascina arasındaki yaş farkı da şaşırtıyor. 85 yaşındaki Berlusconi ile 32 yaşındaki Fascina'nın arasında 53 yaş fark var.
Berlusconi'nin son evliliği reşit olmayan kızlarla görüştüğü için bitmiş
İki evlilik yapan 5 çocuk babası Berlusconi'nin son evliliği, reşit olmayan kızlarla görüşmesi gibi şikayetlerde bulunan Veronica Lario'nun boşanma davası açmasıyla son bulmuştu.