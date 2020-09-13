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Korona Virüs İşte koronavirüs bulaşan solunum yolu hücreleri
Korona Virüs

İşte koronavirüs bulaşan solunum yolu hücreleri

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün enfekte ettiği solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:32:00 -
İşte koronavirüs bulaşan solunum yolu hücreleri

Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) tarafından enfekte edilen solunum yolu hücrelerinin görüntüleri, laboratuvarda büyütülerek bilim insanları tarafından tıp dergisinde yayımladı.

Kirpikli hücreler dikkat çekti

Görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler ise dikkat çekti.

Görüntüler, Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanlar elde etti.

Renklendirilen görüntüler "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.

Hücrelere koronavirüs aşıladılar

Bilim insanları, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine koronavirüsü aşıladı.

Bu işlemin ardından 96 saat geçtikten sonra bilim insanları, çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemi ile bu hücreler üzerinde incelemede bulundu.

Maske takmanın önemi ortaya çıktı

Bilim insanlarının bu yöntem ile elde ettiği görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır pek çok virüs partikülünü ortaya koydu.

Kıla benzer enfekte kirpikli hücreler ise dikkat çekerken, uzmanlar bu görüntülerin, koronavirüsün bulaşmasını engellemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının önemine işaret etti.

'Rehavete kapılmayın' çağrısı

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan, milyonlarca insanı enfekte ederken, yüz binlerce insanı canından eden koronavirüse karşı rehavete kapılınmaması uyarılarında bulunuluyor. Koronavirüsten korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması büyük önem arz ediyor.

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