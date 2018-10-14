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Kıdem tazminatını arttırabilirsiniz... İşte formülü!

Milyonlarca çalışan için bir güvence olan kıdem tazminatı hesabında birçok püf noktası bulunuyor.Bu ayrıntılara dikkat ederek alacağınız tazminatı arttırabilirsiniz.

14 Ekim 2018 Pazar 07:32
Kıdem tazminatını arttırabilirsiniz... İşte formülü!

Kıdem tazminatı çalışılan her yıl için bir brüt maaş olarak ödeniyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilebiliyor.

1 yıldan fazla süreler eğer yıla tamamlanmıyorsa, örneğin 3 yıl 8 ay çalışıldıysa bu 8 ay da hesaplanarak ödeniyor.

Belgeleri mutlaka saklayın

Birçok işyeri hile yaparak gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve SGK'ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu, çalışanın tazminatının da düşmesini sağlıyor. Bu yüzden bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. Bu belgelerle tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz.

Brüt maaşın nelerden oluştuğu önem taşıyor. Tazminata esas brüt ücret belirlenirken, işçiye yapılan tüm düzenli ödemelerin de eklenmesi gerekiyor. Burada her ay ödenen yardım paraları, makam tazminatları, telifler, primler gibi tüm ek ödemeler brüt maaşa eklendikten sonra tazminatın hesaplanması gerekiyor. Örneğin; her yıl düzenli olarak verilen Ramazan kolisi bile kıdem tazminatı hesabına eklenebiliyor. Yılda bir kez verilen ikramiye ya da primler de hesaba katılıyor..

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 07:32
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