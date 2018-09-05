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İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu mezar bulundu

Suriye rejim güçlerinin 2013’te kimyasal saldırı düzenleyerek katliam yaptığı Halep’in Han el-Asal ilçesinde toplu mezar bulundu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:11
İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu mezar bulundu

Suriye'de muhalif Nureddin Zengi Hareketi’nin yaptığı çalışmalar sonucunda Halep’in batısındaki kırsal kesimde bulunan Han el-Asal’da toplu mezar bulundu.

Özgür Halep Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplu mezara 13 Mart 2013’te düzenlenen kimyasal saldırıda ölenlerin cenazeleri defnedilmiş.

3 KİŞİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Mezarda bulunan cesetlerin 3’ünün kimliğinin belirlendiği açıklanırken, merhumların “Akil” ailesine mensup oldukları ve Halep’in Maşarka Mahallesinde yaşadıkları belirtildi.

KATLİAMDA SARİN GAZI KULLANILMIŞTI

13 Mart 2013’te Sarin gazıyla düzenlenen saldırılarda Rejim güçlerinin açıklamasına göre 20 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını 26 yaralı sayısını “en az 86” olarak açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:11
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