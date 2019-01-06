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Katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali şaşırttı

Suriye diktatörü katil Esed'in eşi Esma Esed, yakalandığı kanser nedeniyle zor günler geçiriyor.

06 Ocak 2019 Pazar 09:29
Katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali şaşırttı

Meme kanseri teşhisi konulan Suriye diktaörü katil Esed’ın eşi Esma Esed’in yeni fotoğrafları yayınlandı.

Kötü huylu tümörü var

Geçen ağustosta Suriye devlet başkanlığına ait Twitter hesabından 44 yaşındaki Esma Esed’ın erken evrede keşfedilen kötü huylu bir tümör için tedaviye alındığı duyurulmuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayınlanan yeni fotoğraflarda, Esma Esed Suriye’deki savaşta hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle bir arada görülüyor.

Ajans haberinde Esma Esed için, “Suriye’nin topraklarını korumak için kendini feda edenlerin ailelerini kabul etti” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 09:29
  1. Esma Esad
  2. suriye
  3. kanser

YORUM YAZ

  • HizmetHizmet8 dk önce
    Akit gazetesinin Esad düsmanligini ve yaptiginiz suclamalari anlamakta zorluk cekiyorum...
  • Osman TürkOsman Türk13 dk önce
    Darısı kocasının başına inşaallah.

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