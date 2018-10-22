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Suudiler, Kaşıkçı cinayeti için 'dublör' kullanmış!

Cemal Kaşıkçı'yı öldürmek için Suudi Arabistan'dan gelen ekipteki Muhammed M. Almadani'nin, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyip saat ve gözlüğünü takarak binadan sağ salim çıkmış gibi görüntü vermek istediği belirlendi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:21

Yayınlanan görüntüde Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyen bir adam dikkat çekiyor. Suudi yetkililerin bu yöntemle Kaşıkçı'nın dışarı çıktığı görüntüsünü vermeye çalıştıkları belirtiliyor.

Görüntülerdeki kişinin cinayet günü gelen 15 kişilik Suudi ekip arasında yer alan Mustafa al-Madani olduğu belirtildi. Madani'nin Kaşıkçı'nın kıyafetleri ve takma sakal ile konsolosluktan dışarı çıktığı ve saatler sonra Sultanahmet Camii çevresinde gezdiği görülüyor.

Kaşıkçı'nın dublörü uçtu, gitti

1961 doğumlu olan Mustafa Muhammed M. Almadani’nin, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyip Applemarka akıllı kol saati ve güneş gözlüğünü takarak konsolosluktan çıkmış gibi gösterildikten sonra Almadani’nin kıyafetleri Sultanahmet’te çöpe attığını da söyledi. Almadani, Atatürk Havalimanı’na Sky Prime Aviation’a ait jetle geldi, 03.41’de pasaporttan giriş yapıp Mövenpick Hotel’de kaldı. Tarifeli uçakla 00.18’de çıkış yaptı.

Kamera kayıtları kanıt oldu

Konsolosluktaki ekip Muhammed M. Almadani’nin Kaşıkçı kılığında binadan çıkışının göründüğü kamera kayıtlarını kanıt olarak gösterip Riyad’daki yönetime rapor yazdı. Kaşıkçı’nın Türk yetkilileri uyardığını duyunca onu serbest bıraktıkları ve yakalanmadan ülkeye döndükleri de ifadeye eklendi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
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