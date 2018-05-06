3. günde Karamollaoğlu'na verilen imza sayısı kaç oldu?

TBMM'de grubu bulunmayan Cumhurbaşkanı adayları için imzalar verilmeye devam ediyor.

Saadet Partisi teşkilatı tüm yurtta vatandaşları ilçe seçim kurullarına otobüslerle ulaştırdı.

KARAMOLLAOĞLU İÇİN KAÇ İMZA TOPLANDI?

"100 bin değil 500 bin imza toplayacağım" iddiasında bulunan Karamollaoğlu için toplanan imza sayısı 135 bin 722'e ulaştı. İmza verme işlemi için son gün ise 9 Mayıs Çarşamba.