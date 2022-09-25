İşte kadın derneklerinin ikiyüzlülüğü! "Erkek tarafından öldürülseydi kahramandı, köpekler tarafından öldürüldüğü için bir ehemmiyet yok"

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Yazar Sema Maraşlı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'Kadın hakları', 'hayvan hakları', 'LGBT hakları' kavramlar üzerinden 5. kol faaliyeti yürüten ve Batılı ülkelerin fonladığı derneklerin maskesini indiren Sema Maraşlı, başıboş köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ve arkasında 2 yetim bırakan Semra Işık için sözde kadın derneklerinin sesini çıkarmadığına dikkat çekti.

Öldürülen kadınları istismar ederek Türk aile yapısının altını oyan kadın derneklerinin samimi olmadığına işaret eden Sema Maraşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Semra Işık, Ankara'da 15 köpeğin saldırısı sonucu ölüyor geriye iki yetim çocuk kalıyor

Semra bir erkek tarafından öldürülseydi şu an ölü bir kahramandı fakat köpekler tarafından öldürüldüğü için bir ehemmiyet yok.

Kadınların hakkı da köpeklerin gerisinde kaldı."