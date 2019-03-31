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İşte İstanbul'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İstanbul sonuçları

31 Mart yerel seçimleri için Tüm Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi. Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 55, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 42 oy almış durumda.

31 Mart 2019 Pazar 17:27
İşte İstanbul'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İstanbul sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk açılan sandıklara göre, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 55, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 42 oy almış durumda.

İşte sandıkların kapanmasıyla birlikte gelen il sonuçlar:

CUMHUR İTTİFAKI - BİNALİ YILDIRIM: 55

MİLLET İTTİFAKI - EKREM İMAMOĞLU: 42

İSTANBUL İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Adalar:
Arnavutköy:
Ataşehir:
Avcılar:
Bağcılar:
Bahçelievler:
Bakırköy:
Başakşehir:
Bayrampaşa:
Beşiktaş:
Beykoz:
Beylikdüzü:
Beyoğlu:
Büyükçekmece:
Çatalca:
Çekmeköy:
Esenler:
Esenyurt:
Eyüpsultan:
Fatih:
Gaziosmanpaşa:
Güngören:
Kadıköy:
Kağıthane:
Kartal:
Küçükçekmece:
Maltepe:
Pendik:
Sancaktepe:
Sarıyer:
Şile:
Silivri:
Şişli:
Sultanbeyli:
Sultangazi:
Tuzla:
Ümraniye:
Üsküdar:
Zeytinburnu:

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:27
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  4. Binali Yıldırım
  5. istanbul sonuçları

YORUM YAZ

  • Sandık başındaSandık başında50 dk önce
    Umarım bu gece de gereken ders alındı denilip ters istikamette gitmezler. Seçim sonucunu heyecanla beklemeye gerek yok. Bu seçim sonucunda da milletin talepleri göz ardı edilirse gelecek olan genel seçimlerde daha büyük hayal kırıklığı yaşayabiliriz...
  • kayikcikayikci1 sa önce
    ilk sonuclar degil son haberler milleti ilgilendiriyor beyler .
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Yani birinci parti birinci diyorsunuz. Enteresan.

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