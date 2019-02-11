Bugün başlıyor! İşte İstanbul'da tanzim satışların yapılacağı noktalar Dolar bahanesiyle gıda fiyatlarına yapılan fahiş zamlara karşı hükümet tanzim satış sistemini devreye soktu. Belediyelerin kurduğu tanzim satış noktalarında domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan ve patates satılacak. Satışlar İstanbul'da bugün başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirilen tanzim satış sisteminin uygulanacağı noktaları açıkladı. İlk tanzim satış noktası dün açıldı Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için İBB tarafından 50 ayrı noktada hizmet verecek olan üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satış noktası Fatih'te Aksaray Meydanı'nda hayata geçirildi. Sebze ve meyva satışına yarın başlanacağı öğrenildi. Tarladan toplanan ürünün fiyatı yansıtılacak Tanzim satış noktasına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Enflasyonla Topyekün Mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlarımıza sebze noktasında satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizler bunları gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatı aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması adına çalışmalarımız devam ediyor." dedi. İşte tanzim satış noktaları: - KAĞITHANE MEYDANI - MECİDİYEKÖY MEYDANI - AVCILAR MEYDANI - KADIKÖY MEYDANI - BAKIRKÖY MEYDANI - AKSARAY MEYDANI - EMİNÖNÜ MEYDANI - TAKSİM MEYDANI - KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI - BEYLİKDÜZÜ MEYDANI - BAYRAMPAŞA MEYDANI - BAĞCILAR MEYDANI - GÜNGÖREN MEYDANI - SULTANBEYLİ MEYDANI - SULTANGAZİ MEYDANI - GAZİOSMANPAŞA MEYDANI - SARIYER MEYDANI - BEŞİKTAŞ MEYDANI - ÜSKÜDAR MEYDANI - ŞİRİNEVLER MEYDANI - KARTAL MEYDANI - MALTEPE MEYDANI - PENDİK MEYDANI - TUZLA MEYDANI - SANCAKTEPE MEYDANI - ÜMRANİYE MEYDANI - ESENLER MEYDANI - ESENYURT MEYDANI - ÇEKMEKÖY MEYDANI - KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANI - ZEYTİNBURNU MEYDANI - BAHÇEŞEHİR 1.KISIM - BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI - BÜYÜKÇEKMECE - EYÜPSULTAN MEYDAN - ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ - BEYKOZ KAVACIK MEYDAN - ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN - BOSTANCI LUNAPARK - PENDİK SAHİL MEYDAN - HALKALI MEYDAN - ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK - ATAŞEHİR MEYDAN - İSTİNYE İSPARK - ZEYTİNBURNU AVM - ALİBEYKÖY SİLAHTAR - HALİÇ - BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ - ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

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