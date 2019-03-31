31 Mart yerel seçimleri! İşte İstanbul Beşiktaş'tan ilk sonuçlar Yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk bilgilere göre İstanbul’da Beşiktaş'ta CHP yüzde 70'in üzerinde.

İstanbul’da yeniakit.com.tr haber merkezine gelen ilk sonuçlara göre Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy’de CHP açık ara önde gidiyor. Beşiktaş’ta CHP’nin yüzde 70’lerde olduğu görüldü. Kadıköy’de ise yine CHP’nin yüzde 70’in üzerine çıkması dikkat çekti. Bakırköy’de CHP’li adayın, yüzde 65 civarında seçimi ilk sırada götürdüğü görüldü.

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