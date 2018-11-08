İşte İsrail’in yeni uşakları: Brezilya Devlet Başkanının oğulları!

Brezilya’da Başkan seçilen askeri kökenli aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun iki oğlu İsrail hayranı çıktı. İki kardeşin, İsrail'de bir Yahudi yerleşim bölgesinde çekilmiş 2016 yılına ait profil fotoğraflarında bir İsrail futbol takımının ve silahlı bir adamın bulunduğu tişörtlerle poz verdikleri görülüyor.

İlk tebrik İsrail'den gelmişti

Seçimde oyların yüzde 55’ini alan Filistin düşmanı Bolsonaro’ya ilk tebrik Tel Aviv’den gelmişti. Kampanya döneminde "Filistin bir ülke değil" diyen ırkçı liderin, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması bekleniyor.

(Yeni Şafak)