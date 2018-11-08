İşte İsrail’in yeni uşakları: Brezilya Devlet Başkanının oğulları!
Brezilya’daki seçimlerde Başkan seçilen Jair Bolsonaro'nun iki oğlu da terör devleti İsrail hayranı çıktı. Carlos Bolsonaro, İsrail istihbaratı Mossad, kardeşi Eduardo'nun da İsrail ordu baskılı tişört giymesi dikkat çekti.08 Kasım 2018 Perşembe 07:13
Brezilya’da Başkan seçilen askeri kökenli aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun iki oğlu İsrail hayranı çıktı. İki kardeşin, İsrail'de bir Yahudi yerleşim bölgesinde çekilmiş 2016 yılına ait profil fotoğraflarında bir İsrail futbol takımının ve silahlı bir adamın bulunduğu tişörtlerle poz verdikleri görülüyor.
İlk tebrik İsrail'den gelmişti
Seçimde oyların yüzde 55’ini alan Filistin düşmanı Bolsonaro’ya ilk tebrik Tel Aviv’den gelmişti. Kampanya döneminde "Filistin bir ülke değil" diyen ırkçı liderin, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması bekleniyor.
(Yeni Şafak)
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