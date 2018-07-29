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İşte İsrail'in ifade özgürlüğü! Eleştiriye tahammül edemediler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Likud Partili bakanları domuz şeklinde çizen karikatürist Avi Katz, 30 yılı aşkın bir süredir çalıştığı The Jarusalem Post dergisinden kovuldu.

29 Temmuz 2018 Pazar 01:11
İşte İsrail'in ifade özgürlüğü! Eleştiriye tahammül edemediler

yeniakit.com.tr:  Terör devleti İsrail işgali altında bulunan Kudüs şehrinde yayın yapan The Jarusalem Post dergisinde 30 yılı aşkın bir süredir çalışan Yahudi karikatürist Avi Katz, çizdiği bir karikatürde George Orwell'in "Hayvan Çiftliği" adlı romanına atıfta bulunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Likud Partili bakanları domuz şeklinde çizdi.

Avi Katz'ın karikatürü çizmesindeki amacı geçtiğimiz günlerde İsrail meclisi tarafından onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasını eleştirmek ve Filistin topraklarında yapılan hukuksuz işgale tepki göstermekti. Bağımsız karikatürist Avi Katz yaptığı bu çizimin ardından görevinden alındı.

SKANDAL PANKARTI PAYLAŞMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandallarıyla gündemden düşmeyen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren "Tayyipler Alemi" pankartını taşıyan sözde öğrencilere destek vermişti. 

Yapılan rezaleti savunan Kılıçdaroğlu söz konusu pankartı sosyal medya hesabından paylaşarak "Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Öte yandan her fırsatta özgürlükten, demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahseden Kılıçdaroğlu'nun öğrencilik kisvesi altında edebsizce gösteri yapan bu şahıslara destek vermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 01:11
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Avi Katz

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