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İşte İslam ordusunun dünyayı titreten gücü!
İslam ordusuna mensup olan 34 ülkenin dünyayı titreten askeri gücü şu şekilde:
07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
Kaynak: Haber 7
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
İslam ordusu
İslam ordusu askeri gücü
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Rabia Zafer
3 dk önce
Bu Ülkelerin Çoğunun Savaş Uçağı, Yok. Türkiye, Kendi Uçaklarını Yapınca F-16 ları Bu Ülkelere Versin, Tank Versin. Yeni Yapılan Uçaklardan Uygun Fiyata Satsın.
hercai
29 dk önce
Bu ulkeler birlesmeden Islam Ordusu olmaz.
Zafer
12 dk önce
Şimdiye kadar icraatları ney IrakSuriye Filistin Afganistan arakan ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katledilirken bu orduların işi ne koca bir hiç bırakın bu boş işleri
Orhan ÇAM
36 dk önce
Hiçbir gerçekçiliği, gücü ve yaptırımı olmayan sahte bir ordu. ..
Mustafa
15 dk önce
Haberi hazırlayanlardan yayınlayanlardan Allah razı olsun
Mankurt
16 dk önce
Güler misin, aglar misin?
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