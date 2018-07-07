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İşte İslam ordusunun dünyayı titreten gücü!

İslam ordusuna mensup olan 34 ülkenin dünyayı titreten askeri gücü şu şekilde:

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
İşte İslam ordusunun dünyayı titreten gücü!

Kaynak: Haber 7

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:40
  1. İslam ordusu
  2. İslam ordusu askeri gücü

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 dk önce
    Bu Ülkelerin Çoğunun Savaş Uçağı, Yok. Türkiye, Kendi Uçaklarını Yapınca F-16 ları Bu Ülkelere Versin, Tank Versin. Yeni Yapılan Uçaklardan Uygun Fiyata Satsın.
  • hercaihercai29 dk önce
    Bu ulkeler birlesmeden Islam Ordusu olmaz.
  • ZaferZafer12 dk önce
    Şimdiye kadar icraatları ney IrakSuriye Filistin Afganistan arakan ve dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katledilirken bu orduların işi ne koca bir hiç bırakın bu boş işleri
  • Orhan ÇAMOrhan ÇAM36 dk önce
    Hiçbir gerçekçiliği, gücü ve yaptırımı olmayan sahte bir ordu. ..
  • Mustafa Mustafa 15 dk önce
    Haberi hazırlayanlardan yayınlayanlardan Allah razı olsun
  • MankurtMankurt16 dk önce
    Güler misin, aglar misin?
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