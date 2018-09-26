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İşte İslam ahlakı: Afrikalı genç ile Avrupalı İngiliz arasındaki fark

Sosyal medya platformlarında paylaşılan Afrikalı bir Müslüman gencin iş ahlakı ile Avrupalı bir İngiliz'in çalışma şeklinin bulunduğu görüntü, olay oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 20:54

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde çekilen görüntü ile İngiltere'nin Manchester şehrinde kaydedilen görüntünün kıyaslandığı video, sosyal medyada gündeme oturdu.

Müslüman gencin işine verdiği önem takdir toplarken Avrupalı İngiliz'in valizleri fırlatması ise tepkilere neden oldu.

Sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren Afrikalı Müslüman genç, İslam ahlakının değerini de ortaya koymuş oldu.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 20:54
  1. Güney Afrika
  2. İngiltere
  3. Afrika
  4. İslam
  5. Müslüman

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  • paramechparamech51 dk önce
    ... İnsanın dini kendisine, işini ahlaklı yaptıktan sonra herkes takdirliktir.
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