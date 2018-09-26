İşte İslam ahlakı: Afrikalı genç ile Avrupalı İngiliz arasındaki fark

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde çekilen görüntü ile İngiltere'nin Manchester şehrinde kaydedilen görüntünün kıyaslandığı video, sosyal medyada gündeme oturdu.

Müslüman gencin işine verdiği önem takdir toplarken Avrupalı İngiliz'in valizleri fırlatması ise tepkilere neden oldu.

Sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren Afrikalı Müslüman genç, İslam ahlakının değerini de ortaya koymuş oldu.