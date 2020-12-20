İşte insanları bekleyen yeni dayatma: Aşı olmazlarsa...

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Koronavirüs pandemisinde küreselcilerden gelen "Artık geriye dönüş olmayacak" itiraflarının ardından yeni uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediliyor.

HES uygulamasıyla Türkiye'de başlatılan bir kod uygulaması ile artık otobüs ve metrobüslere bile binilemediği göz önüne alınırsa, bugünlerde tartışma konusu olan "aşı pasaportu" ile aşı olmayan herkes dünyadan soyutlanacak ve her ortamdan dışlanacak gibi görünüyor.

Dünyada "Aşılar zorunlu olmayacak" söylemlerine rağmen "aşı olmazsanız AVM'lere, kamu binalarına giremez, otobüs ve metrolara binemez, iş bulamazsınız" ve benzeri dayatmalarıyla insanlara aşı şantajı uygulanmaya başladı.

Peki Dünya Sağlık Örgütü'nün "Salgının aşılarla sona ereceğine ilişkin yanlış bir algı var." ifadesine rağmen "Aşı olmazsanız hiç bir yere gidemezsiniz, evden çıkamazsınız" dayatmasının sebebi nedir?

Şimdi de 'aşı pasaportu' dayatması

Koronavirüs aşıları, belirlenen risk kategorilerine göre henüz "gönüllü" olarak yapılsa da salgının bastırılması için toplumun büyük kısmının aşılanması gerektiği yönünde açıklamalar geliyor.

Kovid-19'un "biyolojik ajan" olması şüphesi nedeniyle aşılara yönelik vatandaşların mesafeli duruşunu kırmak için "bağışıklık sertifikası" ya da "aşı pasaportu" gibi isimler altında geliştirilecek bir belgenin kullanıma sokulması tartışılıyor.

Şantajın adı: Kısıtlamalardan muaf tutul

Buna göre, aşı yoluyla koronavirüs bağışıklığı kazanan ve bunu belgeleyen kişilere, "ek haklara sahip olma" ve "bazı kısıtlamalardan muaf tutulma" vaatleri başlatıldı.

"İşsiz de kalabilirsin" tehdidi

Bu haklar/tehditler arasında, seyahat engellerine tabi tutulmamak, kafe ve restoranlara girebilmek gibi sözde "ayrıcalıklar" gündeme getiriliyor. Hatta bazı şirketlerin işe alımlarda benzer bir belgeyi talep etmesi de "işsiz kalma" tehdidini beraberinde getiriyor.

Avustralyalı hava yolu şirketi iş alımı için "bağışıklık pasaportu" istedi

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas, uçağa binecek yolculardan "bağışıklık pasaportu" istemeyi gündeme getiren ilk şirketlerden oldu. Buna göre yolculardan Covid-19 antikor testi sonuçlarını gösteren bir mobil uygulama kullanmaları istenebilir.

Devreye sokulmaya çalışılıyor

Ardından New York Times gazetesi aralarında United Airlines, JetBlue ve Lufthansa'nın da yer aldığı şirketlerin, "CommonPass" adlı "sağlık pasaportu" uygulamasını devreye sokmayı planladığını yazdı.