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Benzin ve motorine indirim geldi! İşte son fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.09 oldu. Motorin litre fiyatı ise 5.98'e geriledi.

27 Kasım 2018 Salı 07:44
Benzin ve motorine indirim geldi! İşte son fiyatlar

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıdı.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,24

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,05 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6,21 liradan 5,98 liraya, İzmir'de 6,29 liradan 6,06 liraya indi..Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,20 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,24 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,34 liradan 6,19 liraya indi..Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 07:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Motorin
  5. benzin fiyatları
  6. indirim

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