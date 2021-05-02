  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Yeniden Refah'tan Kırgızistan ve Tacikistan’a diyalog çağrısı: Savaştan iki ülke de zarar görür!

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

O ilimizde flaş korona kararı! Marketlerde satışı yasaklandı

Ali Babacan’ın A4 kağıdı çıkışına olay cevap: Fren Ali ama neye?

Yusuf Güney'den dalga geçenlere sert tepki: Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?

Anne karnındayken babası şehit oldu! Operasyonun adını taşıyan bebeğe doğum günü sürprizi

Meral Akşener için yeni tanımlama

Mehmetçik hainleri vurdukça ses kravatlı teröristlerden çıktı

7-0’lık skor sonrası canlı yayında gerginlik! ‘Şerefsiz’ dedi ortalık karıştı
Tokat, 7 kez sallandı
Bakan güzel haberi verdi
Kuşadası'nda siyah yılanlar ortaya çıktı! Uyardı: Kesnlikle öldürmeyin
Suriye'de genel af ilan edildi
Medya İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha
Medya

İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir proje daha geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 23:44:00 -

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Cengiz Han’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında ekranlara geliyor.

Dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Oyuncu kadrosu

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş
Medya

Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV’nin Masumiyet dizisinde Hülya Avşar’ın tokat sahnesine ilişkin oyuncu Ertuğrul Postoğlu’ndan aç..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı
Siyaset

AK Partili isim seçim anketlerinin son durumunu açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, son anketlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay