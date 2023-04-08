İşte Helal Market farkı... Böyle olunca dolup taşıyor!

Japonya'daki Tokyo Camii bünyesinde hizmet veren Helal Market, ülkedeki Müslümanlardan yoğun ilgi görüyor. Sertifikalı helal ürünlerin satıldığı market, Müslümanların yanı sıra Japon ve yabancı ülke vatandaşlarının da uğrak noktası oldu.

Japonya'daki Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Helal Market, dev metropol ve çevresinde yaşayan Müslümanlardan yoğun ilgi görüyor. Helal ürünlere ulaşımın kısıtlı olduğu ülkede her gün yüzlerce Müslüman, Helal Market'ten ihtiyaçlarını karşılıyor. Et ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara, unlu mamullerden içeceklere kadar farklı Müslüman coğrafyalarından ürünleri müşterilerine sunan Helal Market, Japon ve diğer yabancı ülke vatandaşları tarafından da ziyaret ediliyor.

Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas, marketin 2019 yılında hizmete girdiğini söyledi. Alas, "Helal marketimizde başta Türk ürünleri olmak üzere Pakistan, Endonezya, Malezya gibi birçok ülkenin ürünleri bulunmakta. Tokyo'da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz helal gıda ihtiyaçlarını en güzel şekilde, temiz ortamda buradan temin ediyorlar" dedi. Alas, "Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido'dan en güneyindeki Okinawa'ya kadar web adresimizden online olarak da alışveriş yapmaktalar" ifadelerini kullandı. Birçok ülkeden gelen ürünü stoklarda bulundurmaları sebebiyle Japonlardan da yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Alas, marketten elde edilen tüm gelirin Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nin ihtiyaçları ve faaliyetleri için kullanıldığını vurguladı.

Marketin helal gıdaya ulaşım sağlamasının kendileri adına önemli olduğunu ifade eden Selimhan Kılıç ise marketin cami bünyesinde olması nedeniyle namazdan sonra ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulduklarını söyledi. Kılıç, "En çok Türkiye'den gelen zeytin, peynir ve çay, bunları kolay kolay bulamıyorduk" diyerek bu ürünlere şu anda kolaylıkla ulaşabildiklerini dile getirdi.

İsveçli Müslüman David Lunden de helal olmayan hayvansal gıdaları içermeyen ve jelatin bulundurmayan ürünler için Helal Market'i tercih ettiğini belirtti. Lunden, "Helal et, atıştırmalıklar gibi birçok ürüne burada kolayca ulaşabilirsiniz. Ben de buraya genelde helal et, zeytinyağı ve Türk salçası gibi ürünler için geliyorum" dedi. Japonya vatandaşı Ryoko Osawa ise Helal Market'i uzun zamandır ziyaret ettiğini, ilk geldiğinde ürün çeşitliliği karşısında şaşırdığını ifade etti.

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