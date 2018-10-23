İşte Hababam Sınıfı'ndaki Ahmet'in atandığı köyün son hali

Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Ahmet'in öğretmen olarak gittiği ıssız ve yardıma muhtaç köyün, şuan 250 bin nüfuslu, neredeyse boş yer kalmayan Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu köyün o yıllardaki görüntüsüyle neredeyse boş yer kalmayan bina yığınına dönen 250 bin nüfuslu Çekmeköy'ün şimdiki hali arasındaki fark görenleri şaşırtıyor.