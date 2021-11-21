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Siyaset İşte gerçek yüzlerini ifşa ettiler! Sözcü yazarı, darbecilere sahip çıkıp hesaplaşma tehdidi yaptı
Siyaset

İşte gerçek yüzlerini ifşa ettiler! Sözcü yazarı, darbecilere sahip çıkıp hesaplaşma tehdidi yaptı

TV 100 canlı yayınında konuşan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat'ın darbecilerine sahip çıkarak, "hesaplaşma" tehdidi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:51:00 - 2021-11-21 18:08:52

 Yeniakit.com.tr 

TV 100'deki "Karşı Mahalle" programında konuşan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP'lilerin gerçek yüzünü ifşa etti. Erkin, 28 Şubat darbecilerine sahip çıkarak, inançlı insanlarla "hesaplaşma" tehdidi yaptı.

'Sizin zihniyetinizle hesaplaşılacak, başka çaresi yok'

Adeta içindeki kini kusan Sözcü yazarı, "Siz iktidar oldunuz, 50 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Kılıçdaroğlu burada hata yaptı. Sizlerle, sizin zihniyetinizle hesaplaşılacak, bunun başka çaresi yok. Kemal beyin helalleşme çağrısı da yanlış. Eleştireceğim noktalar var." dedi.

28 Şubat darbesini inkar etti!

Aytunç Erkin, 28 Şubat darbesini inkar ederek şöyle devam etti: "Darbe girişimi 15 Temmuz 2016'da yapılmıştır. Darbe 12 Elül'de yapılmıştır. Sizler alkışladınız o darbeyi. 12 Mart'ta darbe yapılmıştır. O darbeyi de alkışladınız. Hepiniz vardınız o darbelerin içinde."

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