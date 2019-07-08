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'İşte gerçek bir CHP'li koyun' 'Tüm vaatleri biliyorum' dedi, birini bile sayamadı

Akit TV muhabirinin CHP'li bir vatandaş ile yaptığı röportaj, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu için gönüllü olarak çalıştığını ve tüm vaatlerini ezbere bildiğini söyleyen CHP'linin İmamoğlu'nun bir vaadini bile sayamaması, videoyu izleyenlere 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' yorumlarını yaptırdı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:17

AK Parti'ye gönül veren insanları küçük düşürmek isteyen CHP'liler yıllarca AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen vatandaşlara 'Koyun' sıfatını yapıştırmaya çalıştı. Akit TV muhabiri Mert Armağan'ın CHP'li bir vatandaş ile yaptığı sokak röportajını izleyenler ise 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' dedi.

'Tüm vaatlerini ezbere biliyorum' dedi, 1 tane bile sayamadı

Akit TV muhabiri Mert Armağan'ın geçtiğimiz günlerde bir CHP'li ile yaptığı röportaj, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Seçim döneminde CHP'li Ekrem İmamoğlu için gönüllü olarak çalıştığını ve tüm vaatlerini ezbere bildiğini söyleyen bir CHP'linin İmamoğlu'nun hiçbir vaadini söyleyememesi 'İşte gerçek bir CHP'li koyun' yorumlarını yaptırdı.

İzleyenleri kırıp geçiren diyalog şöyle gerçekleşiyor;

Muhabir: İmamoğlu'nu samimi buluyor musunuz? Neden?
CHP'li: Bizden biri vaatleri iyi karakteri iyi. Şöyle söyleyeyim ben İstanbul gönülleri adına çalıştım İmamoğlu adına, gündüz işteydim akşam İmamoğlu adına çalıştım. Sürekli her projesinin içindeydim her adımının da destekçisiydik. tüm projelerini biliyorum. Her projesini de destekliyoruz.
Muhabir: En çok hangi vaadi?
CHP'li: Hepsini tek tek saymama gerek yok.
Muhabir: Mesela hangi 3 tanesini say
CHP'li: Şimdi bu mu yani. Bunları sorguluyorsunuz
Muhabir: Aday sonuçta kime nasıl oy vereceğiz. Vaad olması lazım dimi
CHP'li: Bütün bildirileri ben dağıttım diyorum. Bütün vaatlerin hepsini ezbere biliyorum. Özellikle şu üç vaadini sayarım diye bir şey yok.
Muhabir: Tamam o zaman herhangi 3 vaadini söyle

Tüm vaatleri ezbere biliyorum diyen CHP'li vatandaş, spikerin bu sözleri üzerine tamam o zaman diyerek telefonundan vaatlere bakmaya çalıştı.

'Böyle karakterleri nereden buluyorsunuz'

CHP'li kişinin İmamoğlu'na kuru kuruya hiçbir şey bilmeden oy verdiğinin ve onun için çalıştığının anlaşılması üzerine sosyal medyada yapılan bir yorum dikkat çekti. Yorumda vatandaş, "yıllardır amatör karikatür çizerim gülmekten gözüm yaşardı be kardeşim, böyle karakterleri nereden buluyorsunuz bilsem de ben de oralarda gezsem" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:17
  1. İstanbul
  2. CHP'li Ekrem İmamoğlu
  3. Akit TV muhabiri Mert Armağan

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